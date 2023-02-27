- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Подати заяву про шлюб тепер можна через портал "Дія": як це працює
Заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна подати менше ніж за 15 хвилин онлайн на порталі "Дія".
Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.Забронювати участь
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Для цього потрібно:
- авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я";
- обрати послугу "Заява про шлюб";
- заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації;
- сплатити адміністративний збір;
- підписати заяву електронним підписом;
- щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.
Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що вже принаймні п’ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі українського сервісу держпослуг "Дія".
Джерело фото: Depositphotos