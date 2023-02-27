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Подати заяву про шлюб тепер можна через портал "Дія": як це працює

Подати заяву про шлюб тепер можна через портал "Дія": як це працює
Фото: Depositphotos

Заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна подати менше ніж за 15 хвилин онлайн на порталі "Дія".

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15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Для цього потрібно: 

  • авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я";
  • обрати послугу "Заява про шлюб";
  • заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації;
  • сплатити адміністративний збір;
  • підписати заяву електронним підписом;
  • щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. 

"Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що вже принаймні п’ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі українського сервісу держпослуг "Дія".

Джерело фото: Depositphotos

Автор:
Ніна Комащенко