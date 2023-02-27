Подати заяву про шлюб тепер можна через портал "Дія": як це працює

Заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна подати менше ніж за 15 хвилин онлайн на порталі "Дія".

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Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім’я";

обрати послугу "Заява про шлюб";

заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації;

сплатити адміністративний збір;

підписати заяву електронним підписом;

щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.

"Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що вже принаймні п’ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі українського сервісу держпослуг "Дія".

Джерело фото: Depositphotos