До лікаря йти не потрібно: в Україні змінили процедуру отримання першого електронного рецепта

Відсьогодні, 19 жовтня, в Україні змінилася процедура отримання першого електронного рецепта: пацієнт може отримати рецепт на ліки, звернувшись до лікаря дистанційно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що процес використання електронних рецептів став більш зручним.

Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань.

У всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі у лікаря під час виписки першого електронного рецепта.

Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою.

"Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта", - повідомили у МОЗ.

Виняток буде лише для пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію.

"При цьому в своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ)", - наголошують у МОЗ.

У відомстві підкреслюють, що рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ.

При цьому паперовий рецепт продовжує діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для призначення екстемпоральних наркотичних лікарських засобів (тобто таких, що виготовляються в аптеці).

"Усі ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування", - констатують у МОЗ.

Зауважимо, строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти, збільшився до 90 календарних днів із 30-ти, як було раніше.

Нагадаємо, в Україні повернули норму, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", мають відпускатися лише за електронним рецептом.

Нещодавно уряд розширив перелік безкоштовних ліків. До нього додали противірусні засоби "Валганцикловір" та лікарський засіб "Дапагліфлозин", що застосовується у разі серцевої недостатності.

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