У КМДА заперечили інформацію про проблеми з роботою станції "Поштова площа" та її закриття

У Київській міській держадміністрації відреагували на звинувачення Державної аудиторської служби у відсутності реакції на попередження щодо ймовірних проблем на станції метро "Поштова площа" та закликали не маніпулювати темою роботи столичного метрополітену.

У повідомленні Держаудитслужби йдеться про те, що під загрозою руйнації опинився практично весь інфраструктурний вузол, яким є "Поштова площа".

"Під час її ("Поштової площі") комісійного огляду… виявлені недовиконані роботи з гідроізоляції, водовідведення та водопониження. Також були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Фахівці Держаудитслужби прийшли до висновків, що технічний стан об’єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна", - зазначили в ДАСУ.

Проте, у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА спростували чутки про можливе закриття чи обмеження роботи станції метро "Поштова площа" у Києві.

Згідно з повідомленням, станція, включно з прилеглими перегінними тунелями, перебуває у належному технічному стані та функціонує у штатному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряних тривог.

За словами фахівців метрополітену, нещодавно було проведено позаплановий огляд та обстеження споруд станції, за результатами якого деформацій не виявлено. Ризики підтоплення, закриття на ремонт чи реконструкцію відсутні.

У Департаменті закликали блогерів та ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та маніпуляції щодо роботи київського метро, оскільки це може посіяти паніку серед населення та зіграти на руку ворогу в інформаційній війні.

Також нагадали, що підземний пішохідний перехід станції "Поштова площа" відокремлений від майбутнього багатофункціонального об'єкта капітальною перегородкою.

У ДАСУ додають, що реконструкція "Поштової площі" разом із будівництвом транспортної розв’язки, яку запустили 2014 року, обійшлася бюджету Києва (станом на кінець 2022 року) у понад 445 млн грн. Кошторисна вартість незавершених робіт на "Поштовій площі" (станом на 31.12.2022) становила 87,8 млн гривень.

Ремонт "синьої" гілки метро у Києві

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.

Як повідомляють в КМДА, роботи на будівельному майданчику проходять 24/7. Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року.