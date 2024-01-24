Стала відома причина деформації тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" (ФОТО, ВІДЕО)

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.

Це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на заяву директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора.

На думку експертів, проблема полягає в неякісних проектних рішеннях і будівельно-монтажних роботах конструкції тунелю в аварійній ділянці. Кандибор також зазначив, що ця ділянка тунелю знаходиться в умовах складної гідрогеології, з водонасиченими ґрунтами, шаром торфу та піском.

Він наголосив, що це попередні висновки і експертне дослідження досі триває. Остаточні результати будуть відомі після проведення всіх необхідних зовнішніх досліджень конструкції тунелю.

Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський додав, що метрополітен виконував всі необхідні роботи з утримання та експлуатації тунелю і своєчасно зупинив рух поїздів на цій ділянці. Він також нагадав, що станції "синьої" лінії функціонували як укриття під час повітряних тривог, і з 13 грудня було організовано двосторонній рух між станціями "Теремки" та "Деміївська".

На даний час сполучення між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" підтримується за допомогою наземного транспорту. Було введено чотири додаткові маршрути, на яких працюють понад 70 автобусів і 20 тролейбусів.

Ця кількість транспортних засобів здатна обслуговувати понад 14 тисяч пасажирів у години пік. Тим часом, пасажиропотік на ділянці між станціями "Теремки" та "Деміївська" складає понад 10 тисяч осіб.

Закриття метро в Києві

Нагадаємо, з 8 грудня через необхідність невідкладного ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" і "Либідська" рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро буде відбуватися лише між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Орієнтовно роботи триватимуть близько 6 місяців і будуть проводитися на поверхні. При цьому рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" та "Деміївська" призупинено повністю.

13 грудня, в київському метрополітені запрацювави човниковий рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки".

У КМДА вказали, що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.