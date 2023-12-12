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В Украине запустят информационную систему донорства крови
Кабинет министров утвердил порядок работы информационно-коммуникационной системы донорства крови. Как сообщают Министерство здравоохранения и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 12 декабря.
Порядком определены задачи и функциональные возможности системы "е-Кровь", общие требования к обработке информации и документов в ней, требования к регистрации пользователей, их доступа к информации и документам в системе, ее администрирования.
В состав системы "е-Кровь" будут входить функциональные модули и реестры, которые, в частности, разрабатываются на платформе "Дія.Engine". Они позволят обобщить полную информацию по осуществлению донаций, проведению отдельных видов обследования, планирования и мониторинга.
"Гарантирование безопасности и качества донорской крови и компонентов крови - евроинтеграционные обязательства Украины. Возможности системы позволят иметь своевременную и достоверную информацию о потребностях крови, а также мониторить запасы крови на национальном и региональном уровнях", - отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Мария Карчевич.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, постановлением предусмотрено создание реестра лицензий по заготовке и тестированию донорской крови и компонентов крови. Вести его будет Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Напомним также, что в июле правительство одобрило алгоритм обеспечения донорской кровью военных подразделений, воюющих на фронте, а в августе разрешило завоз в Украину донорской крови во время войны и чрезвычайных ситуаций.
Источник фото: ua.depositphotos.com