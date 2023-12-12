В Украине запустят информационную систему донорства крови

Кабинет министров утвердил порядок работы информационно-коммуникационной системы донорства крови. Как сообщают Министерство здравоохранения и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 12 декабря.

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Порядком определены задачи и функциональные возможности системы "е-Кровь", общие требования к обработке информации и документов в ней, требования к регистрации пользователей, их доступа к информации и документам в системе, ее администрирования.

В состав системы "е-Кровь" будут входить функциональные модули и реестры, которые, в частности, разрабатываются на платформе "Дія.Engine". Они позволят обобщить полную информацию по осуществлению донаций, проведению отдельных видов обследования, планирования и мониторинга.

"Гарантирование безопасности и качества донорской крови и компонентов крови - евроинтеграционные обязательства Украины. Возможности системы позволят иметь своевременную и достоверную информацию о потребностях крови, а также мониторить запасы крови на национальном и региональном уровнях", - отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Мария Карчевич.

Кроме того, постановлением предусмотрено создание реестра лицензий по заготовке и тестированию донорской крови и компонентов крови. Вести его будет Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Напомним также, что в июле правительство одобрило алгоритм обеспечения донорской кровью военных подразделений, воюющих на фронте, а в августе разрешило завоз в Украину донорской крови во время войны и чрезвычайных ситуаций.

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