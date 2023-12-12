В Україні запустять інформаційну систему донорства крові

Кабінет міністрів затвердив порядок роботи інформаційно-комунікаційної системи донорства крові. Як повідомляють Міністерство охорони здоров'я та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 12 грудня.

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Порядком визначено завдання та функціональні можливості системи "єКров", загальні вимоги до обробки інформації та документів у ній, вимоги до реєстрації користувачів, їх доступу до інформації та документів у системі, її адміністрування.

До складу системи "єКров" входитимуть функціональні модулі та реєстри, які, зокрема, розробляються на платформі "Дія.Engine". Вони дозволять узагальнити повну інформацію щодо здійснення донацій, проведення окремих видів обстеження, планування та моніторингу.

"Гарантування безпеки і якості донорської крові та компонентів крові – євроінтеграційні зобов’язання України. Можливості системи дозволять мати своєчасну і достовірну інформацію про потреби крові, а також моніторити запаси крові на національному та регіональному рівнях", – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Марія Карчевич.

Окрім цього, постановою передбачено й створення реєстру ліцензій із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові. Вести його буде Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Нагадаємо також, що у липні уряд схвалив алгоритм забезпечення донорською кровʼю військових підрозділів, що воюють на фронті, а в серпні дозволив завезення в Україну донорської крові під час війни та надзвичайних ситуацій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com