Кабмін дозволив завезення в Україну донорської крові під час війни та НС

Кабінет міністрів 29 серпня затвердив порядок ввезення на територію України донорської крові та компонентів крові на період воєнного стану або під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено, що дія порядку поширюється на субʼєктів системи крові державної та комунальної форми власності та заклади охорони здоровʼя, що надають послуги із трансфузії донорської крові та компонентів крові.

Отримувачем крові як гуманітарної допомоги уряд визначив спеціалізовану державну установу "Український центр трансплант-координації", яка виконує функції Національного трансфузіологічного центру.

Як вказують в Міністерстві охорони здоров'я, таке рішення уряду дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту донорської крові та компонентів.

У відомстві зазначають, що з початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%: збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних.

При цьому там запевняють, що наразі держава на 100% забезпечена донорською кров’ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців, але медична система все ж має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів з боку Росії.

"Вже 18 місяців Україна знаходиться в умовах повномасштабної війни. Потреба у донорській крові, як завжди, актуальна. Дякую всім, хто оперативно відгукується на заклик здати кров, коли трапляються надзвичайні ситуації. Ще більше дякую всім, хто донатить регулярно і зробив це своєю "корисною звичкою". Всі ви робите величезний вклад в нашу спільну велику перемогу", - зазначив міністр Віктор Ляшко.

За його словами, завдяки цій єдності досі вдається забезпечити потребу у крові та її компонентах, однак "ми всі бачимо, на що здатен наш ворог", тому треба розглядати всі можливі сценарії.

"Ухвалена сьогодні постанова - це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система працювала безперебійно", - додав чиновник.

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