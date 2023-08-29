Кабмин разрешил ввоз в Украину донорской крови во время войны и ЧС

Кабинет министров 29 августа утвердил порядок ввоза на территорию Украины донорской крови и компонентов крови на период военного положения или чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено, что действие порядка распространяется на субъектов системы крови государственной и коммунальной формы собственности и учреждения здравоохранения, предоставляющие услуги по трансфузии донорской крови и компонентов крови.

Получателем крови как гуманитарной помощи правительство определило специализированное государственное учреждение "Украинский центр трансплант-координации", выполняющее функции Национального трансфузиологического центра.

Как указывают в Министерстве здравоохранения, такое решение правительства позволит в критические моменты избежать возможного дефицита донорской крови и ее компонентов.

В ведомстве отмечают, что с начала войны потребность в донорской крови и ее компонентах в Украине выросла более чем на 40%: увеличение интенсивности боевых действий на фронте и ежедневные обстрелы врагом мирных городов приводят к существенному росту потребностей крови, которая критически необходима для спасения военных и гражданских.

При этом там уверяют, что государство на 100% обеспечено донорской кровью благодаря регулярным донациям неравнодушных украинцев, однако медицинская система все же должна быть готова к любым чрезвычайным ситуациям и террористическим актам со стороны России.

"Уже 18 месяцев Украина находится в условиях полномасштабной войны. Потребность в донорской крови, как всегда, актуальна. Спасибо всем, кто оперативно отзывается на призыв сдать кровь, когда случаются чрезвычайные ситуации. Еще больше благодарю всех, кто донатит регулярно и сделал это своей "полезной привычкой". Все вы делаете огромный вклад в нашу общую большую победу", - отметил министр Виктор Ляшко.

По его словам, благодаря этому единству до сих пор удается обеспечить потребность в крови и ее компонентах, однако мы все видим, на что способен наш враг, поэтому нужно рассматривать все возможные сценарии.

"Принятое сегодня постановление - это превентивный документ на случай обострения ситуации или возникновения чрезвычайных обстоятельств. Он предусматривает возможность применения механизма, позволяющего избежать случаев дефицита крови. Принимаем все меры, чтобы при любых условиях система работала бесперебойно", - добавил чиновник.

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