Кабмин одобрил алгоритм обеспечения фронта донорской кровью

Кабинет министров принял алгоритм обеспечения донорской кровью подразделений, воюющих на фронте. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, разрабатывавшем этот документ.

"Он определяет и регламентирует логистические цепочки получения донорской крови и ее компонентов медицинскими подразделениями. Без излишней бюрократии и неоптимально организованных процедур", - отмечают в ведомстве.

В Минздраве указывают, что теперь механика обеспечения потребностей сил безопасности и обороны донорской кровью будет учитывать запрос на необходимые объемы крови от боевых подразделений. Соответственно, это позволит своевременно эти объемы подготовить и доставить в зону боевых действий.

Принятое постановление также предусматривает, что каждое медицинское подразделение будет определять лицо, ответственное за заказ донорской крови и его компонентов. В то же время военные медики будут самостоятельно решать, как им удобнее заказать кровь – от бригады или от отдельных медицинских подразделений. Это призвано сделать систему гибкой и адаптивной к оперативной ситуации на фронте.

Алгоритм предполагает, что опорный субъект системы крови комплектует необходимый объем донорской крови и ее компонентов и уведомляет региональных координаторов о дате и месте их получения.

В дальнейшем региональный координатор обеспечивает получение, транспортировку и распределение донорской крови и ее компонентов в соответствии с заявками, поданными координаторами медицинских подразделений.

"Фактически задача подразделений сводится к формированию заявок и отчетов, в которых ответственные лица медицинских подразделений заполняют минимум необходимой информации. Такой подход позволяет военным медикам оптимально тратить свое время и не прилагать лишние усилия на поиск и обеспечение доставки донорской крови и ее компонентов", - указывают в Минздраве.

При этом постановлением правительства определен и алгоритм действий медицинских подразделений в критических ситуациях, таких как массовое поступление раненых. В этом случае медподразделения максимально быстро смогут собрать необходимое количество донорской крови и ее компонентов во вспомогательном временном банке крови, месторасположение которого будет известно исключительно им.