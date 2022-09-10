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"Твоя кровь может воевать": украинцев призывают присоединиться к кампании донорства
В условиях военного положения постоянное обеспечение донорской кровью и ее компонентами является одним из условий обеспечения обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности. Именно поэтому в Украине стартовала национальная кампания "Твоя кровь может воевать. Стань донором".
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"Война создает новые вызовы: кровь нужна ежедневно как для спасения украинских воинов, так и для мирных граждан, страдающих от агрессии, развязанной РФ. В настоящее время важно увеличивать запасы безопасной и качественной донорской крови, которая помогает не только спасать жизнь военных но и проводить плановые операции в тылу, принимать роды, осуществлять трансплантации", - подчеркнули в ведомстве.
Как стать донором?
- Обратиться в центр крови (практически в каждом городе есть центры крови или другие медицинские учреждения, где можно сдать кровь).
- Записаться по телефону в базу доноров в центрах крови своего города. Все медицинские учреждения, производящие запасы крови, имеют собственную базу доноров и при необходимости крови связываются с ними.
- Записаться онлайн в реестр доноров. Каждый желающий может зарегистрироваться на соответствующих вебсервисах, внести туда всю необходимую информацию и ждать сообщения от координаторов.
Список центров крови – по ссылке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Внести свои данные можно на ресурсе.
Кто может стать донором?
Каждый дееспособный украинец от 18 лет. Среди обязательных требований: масса тела не менее 50 кг и отсутствие противопоказаний к донорству. О противопоказаниях подробно можно прочитать здесь.