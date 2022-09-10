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"Твоя кров може воювати": українців закликають долучитися до кампанії з донорства
В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов забезпечення обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Саме тому в Україні стартувала національа кампанія “Твоя кров може воювати. Стань донором”.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Війна створює нові виклики: кров потрібна щодня як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян, які страждають від агресії, розв’язаної РФ. Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації", - підкреслили у відомстві.
Як стати донором?
- Звернутися до центру крові (практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров).
- Записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби крові зв’язуються з ними.
- Записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає донатити кров, може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів.
Список центрів крові – за посиланням.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внести свої дані можна на ресурсі.
Хто може стати донором?
Кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше ніж 50 кг і відсутність протипоказань до донорства. Про протипоказання детально можна прочитати тут.