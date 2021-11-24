В Украине создадут реестр доноров крови и ее компонентов

Кабинет министров во время очередного заседания 24 ноября принял постановление о создании Национального реестра доноров крови и ее компонентов, а также лиц, которым запрещено выполнять донорскую функцию, в электронной системе здравоохранения.

Как сообщает Правительственный портал, реестр будет вести учет данных о его медицинском осмотре, допуске или отстранении от сдачи крови (донации).

Кроме того, в реестр занесут информацию об осуществленных донациях и возможных осложнениях, связанных со сдачей крови. Движение донорской крови и компонентов крови от донора к реципиенту от вены до вены будет полностью прослеживаться.

В реестр внесут данные не только о результатах медицинского осмотра доноров перед сдачей крови, но и о результатах тестирования крови на инфекции.

Также внесут информацию о резус-принадлежности и других иммуногематологических исследованиях, лабораторного контроля качества компонентов крови, разрешенных к использованию в лечебных целях.

Каждого реципиента идентифицируют с учетом записи о возникновении неблагоприятных реакций и событий, связанных с трансфузией компонентов крови (гемонадзор).

В Кабинете министров добавили, что реестр позволит в автоматическом режиме подсчитать количество донаций, что станет основанием для присвоения статуса "Почетный донор Украины".

Отвечать за создание и работу реестра будут Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья.

"Создание реестра усилит осуществление гемонадзора, будет способствовать укреплению и сохранению общественного здоровья, положительного влияния на развитие института донорства и обеспечение потребности медицинской системы в донорской крови", — отметили в пресс-службе правительства.

Отмечаем, что для выявления антител к коронавирусу тоже можно сдать кровь на анализы. Но летом 2021 года в Минздраве выяснили, что концентрация антител в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к защите от Covid-19.

В ведомстве ссылаются на научные исследования, согласно которым концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты против Covid-19.