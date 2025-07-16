Украинцы старше 60 лет смогут служить в ВСУ по контракту: Рада приняла закон

16 июля Верховная Рада Украины приняла закон о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Речь идет о гражданах старше 60 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Парламента.

За принятие законопроекта №13229 во втором чтении проголосовали 306 народных избранников.

Граждане Украины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, по собственному желанию могут быть повторно взяты на военный учет при наличии письменного согласия командира воинской части о принятии их на военную службу по контракту.

Новый закон дает возможность опытным специалистам помогать служить в ВСУ на небоевых и специализированных должностях.

"Такие граждане часто обладают высоким уровнем личной мотивации, патриотизма, а также обладают многолетним жизненным и уникальным профессиональным опытом, который приобрели в разных сферах деятельности", — говорится в пояснительной записке к документу.

Срок контракта составляет 1 год, предусмотрена возможность продления. Однако устанавливается испытательный срок сроком на два месяца. Контракт может быть прекращен, если военнослужащий не прошел или оказался служебно не соответствующим.

Напомним, самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы.