Контрактная служба после 60 лет: в Раде предложили новые правила для ВСУ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий возможность прохождения военной службы по контракту для лиц, достигших предельного возраста пребывания на службе, в том числе после 60 лет.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, инициатор законопроекта Роман Костенко.

В ВСУ — после 60 лет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13229, который предлагает предоставить гражданам старше 60 лет право добровольно заключать контракты на прохождение военной службы.

Инициатива направлена на привлечение мотивированных и опытных граждан, которые стремятся быть полезными во время войны, но пока не имеют такой возможности из-за возрастных ограничений в действующем законодательстве.

Согласно законопроекту, граждане старше 60 лет во время действия военного положения смогут заключать добровольные контракты на прохождение военной службы сроком на один год с согласия командира воинской части.

Для офицеров в этой возрастной категории предусмотрена необходимость дополнительного согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

"Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу", — подчеркнул Костенко.

Что известно о "Контракте 18-24"

Проект "Контракт 18-24" гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы.

После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

"нулевая" ипотека;

безвозмездное обучение в вузах;

полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;

право на выезд за границу после одного года службы.

После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.

Напомним, военнослужащие ТЦК, не имеющие боевого опыта и не имеющие ограничений по состоянию здоровья, будут направлены для прохождения службы в боевые части.