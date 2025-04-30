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Контрактная служба после 60 лет: в Раде предложили новые правила для ВСУ
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий возможность прохождения военной службы по контракту для лиц, достигших предельного возраста пребывания на службе, в том числе после 60 лет.
Об этом сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, инициатор законопроекта Роман Костенко.
В ВСУ — после 60 лет
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13229, который предлагает предоставить гражданам старше 60 лет право добровольно заключать контракты на прохождение военной службы.
Инициатива направлена на привлечение мотивированных и опытных граждан, которые стремятся быть полезными во время войны, но пока не имеют такой возможности из-за возрастных ограничений в действующем законодательстве.
Согласно законопроекту, граждане старше 60 лет во время действия военного положения смогут заключать добровольные контракты на прохождение военной службы сроком на один год с согласия командира воинской части.
Для офицеров в этой возрастной категории предусмотрена необходимость дополнительного согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.
"Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу", — подчеркнул Костенко.
Что известно о "Контракте 18-24"
Проект "Контракт 18-24" гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы.
После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1млн грн.
Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.
Участникам проекта также доступны:
- "нулевая" ипотека;
- безвозмездное обучение в вузах;
- полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;
- право на выезд за границу после одного года службы.
После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.
Напомним, военнослужащие ТЦК, не имеющие боевого опыта и не имеющие ограничений по состоянию здоровья, будут направлены для прохождения службы в боевые части.