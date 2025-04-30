Ротация в ТЦК: персонал без боевого опыта направят на передовую

Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП), не имеющие боевого опыта и не имеющих ограничений по состоянию здоровья, будут направлены для прохождения службы в боевые части.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Такое решение было принято Главнокомандующим Вооруженными силами Украины в рамках проверки кадрового состава территориальных центров.

Отныне в ТЦК и СП будут служить в основном военные, которые имеют боевой опыт или получили ранения или контузии и не могут продолжать службу в боевых подразделениях. Такой подход должен обеспечить социальную справедливость, укрепить боевой дух и повысить эффективность работы самих центров.

Как отмечают в Вооруженных Силах, эти меры являются частью более широкой реформы системы комплектования, которая продолжается с 2022 года. За это время полностью обновлено руководство всех ТЦК и СП, а около 70% нынешних военнослужащих имеют боевой опыт. Кроме того, почти половина всего личного состава – это защитники и защитницы, которые получили ранения или контузии на фронте.

В настоящее время около 20% персонала территориальных центров – это гражданские работники Вооруженных Сил, отвечающие за административные, социальные и правовые функции.

В рамках модернизации ТЦК и СП также было увеличено количество должностей по социальной работе, реформировано морально-психологическое обеспечение, улучшена система учета военнообязанных и призывников, а также введена юридическая служба.

В ВСУ отмечают, что трансформация работы ТЦК и СП продолжается, а главной целью изменений является повышение доверия к системе и справедливое кадровое обеспечение армии.

Добавим, по состоянию на начало апреля ряды Вооруженных сил Украины пополнили более 8 000 добровольцев, ранее отбывавших наказание. Это стало возможным благодаря принятому в мае 2024 года Закону Украины, который ввел институт условно-досрочного увольнения бывших осужденных.