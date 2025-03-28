В Украине заблокировали счета 26 тысячам граждан из-за нарушения правил мобилизации

В Украине уже почти год действуют усиленные правила мобилизации, предусматривающие значительные штрафы для граждан, не обновивших свои учетные данные или не явившихся по повестке. За это время счета из-за неуплаты штрафов были заблокированы у 26 тысяч человек.

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Об этом пишет "РБК-Украина".

Как сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос "РБК-Украина", все случаи блокирования счетов производятся после решения суда, которое затем передают исполнительной службе.

Штрафы и санкции за нарушение мобилизации

По действующему законодательству штраф для физических лиц за необновление данных или игнорирование повестки составляет от 17 до 25 тысяч гривен. Для юридических лиц размеры штрафов еще выше. Если штраф не уплачивается, возможны дополнительные санкции, в частности:

Блокировка банковских счетов;

Лишение права управлять транспортным средством.

Однако решение по таким ограничениям принимается только в судебном порядке.

Сообщается, что в настоящее время многие украинцы, которые не получали повесток, случайно узнают о штрафах и аресте счетов из-за сообщений в приложении "Действие".

Суды часто отменяют такие штрафы из-за нарушения процедуры информирования. По словам юристов, в около 78% случаев граждане, оспаривающие решение, выигрывают дело. В то же время они подчеркивают, что большинство штрафов налагаются законно – за не обновление данных или игнорирование повесток.

По разным оценкам, в 2024 году более 6 миллионов украинцев не обновили свои учетные данные в территориальных центрах комплектования. Это означает, что потенциально количество штрафов и санкций может возрасти еще больше.

Добавим, с начала 2025 уже открыто около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы от ТЦК — почти столько же, как за весь 2023 год. Наиболее активно штрафуют в этом году на Днепропетровщине.

Также в Украине был зафиксирован первый случай, когда человека ограничили правые управлять авто из-за нарушения правил военного учета.