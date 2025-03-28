В Україні заблокували рахунки 26 тисячам громадян через порушення правил мобілізації

В Україні вже майже рік діють посилені правила мобілізації, які передбачають значні штрафи для громадян, які не оновили свої облікові дані або не з’явилися за повісткою. За цей час рахунки через несплату штрафів були заблоковані у 26 тисяч осіб.

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Про це пише "РБК-Україна".

Як повідомили в Міністерстві юстиції у відповідь на запит "РБК-Україна", всі випадки блокування рахунків здійснюються після рішення суду, яке потім передають виконавчій службі.

Штрафи та санкції за порушення мобілізації

За чинним законодавством, штраф для фізичних осіб за неоновлення даних або ігнорування повістки становить від 17 до 25 тисяч гривень. Для юридичних осіб розміри штрафів ще вищі. Якщо штраф не сплачується, можливі додаткові санкції, зокрема:

Блокування банківських рахунків;

Позбавлення права керувати транспортним засобом.

Проте рішення щодо таких обмежень ухвалюється лише в судовому порядку.

Повідомляється, що наразі багато українців, які не отримували повісток, випадково дізнаються про штрафи та арешт рахунків через повідомлення у застосунку "Дія".

Суди часто скасовують такі штрафи через порушення процедури інформування. За словами юристів, у близько 78% випадків громадяни, які оскаржують рішення, виграють справу. Водночас вони наголошують, що більшість штрафів накладаються законно – за не оновлення даних або ігнорування повісток.

За різними оцінками, у 2024 році понад 6 мільйонів українців не оновили свої облікові дані у територіальних центрах комплектування. Це означає, що потенційно кількість штрафів і санкцій може зрости ще більше.

Додамо, від початку 2025 року вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи від ТЦК — майже стільки ж, як за весь 2023 рік. Найбільш активно цьогоріч штрафують на Дніпропетровщині.

Також в Україні був зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку.