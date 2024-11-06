В Україні вдвічі зросла кількість боргів за штрафи ТЦК

Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні. Це вже вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік. Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку було відкрито в Україні цьогоріч. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік: тоді до реєстру потрапило 10 542 проваджень.

"Лише кожне третє провадження цьогоріч було закрито — це означає, що штраф було сплачено. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72% справ", - підкреслюють в "Опендатабот".

Штрафів на жінок наразі більшає

Повідомляється, що переважна більшість боргів відкрита на чоловіків — 21 161 проваджень або ж 99%. Втім, як стверджують аналітики, більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 рази: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

Зазначимо, що для боржників діє низка обмежень, як-от на відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо. При цьому, такі покарання мають ще й іміджеві наслідки, адже реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.

Зауважимо, за 5 місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено у судовому реєстрі. У більшості випадків суд скасовує штрафи.

Як перевірити штрафи

Від початку року до виконавчої служби загалом було передано понад 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК та СП. Перевірити інформацію про ваші можливі штрафи від ТЦК можна у Опендатаботі.

Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервіса в Опендатаботі, введіть своє ПІБ та дату народження. А для того, щоб не пропустити подібні нові штрафи, підпишіться на безкоштовний моніторинг за ІПН в сервісах Опендатабота — в Telegram/Viber.