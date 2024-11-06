В Украине в два раза выросло количество долгов за штрафы ТЦК

Более 21 тысячи производств за нарушение военного учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года в Украине. Это уже в два раза больше, чем за весь 2023 год. Только каждый третий просроченный штраф в этом году платят.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, 21336 долгов за штрафы из-за нарушения правил военного учета было открыто в Украине в этом году. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год: тогда в реестр попало 10 542 производства.

"Лишь каждое третье производство в этом году было закрыто — это значит, что штраф был уплачен. К сравнению, из 10 542 долгов за штрафы от ТЦК в прошлом году было закрыто 72% дел", — подчеркивают в "Опендатабот".

Штрафов на женщин становится больше

Сообщается, что подавляющее большинство долгов открыто на мужчин — 21 161 производств или 99%. Впрочем, как утверждают аналитики, увеличивается количество женщин, имеющих штрафы из-за нарушения правил военного учета. За год количество производств на женщин возросло в 1,4 раза: со 121 в прошлом году до 175 в этом году.

Напомним, что в Украине с 1 октября 2023 года военный учет стал обязательным для женщин определенных профессий от 18 до 60. Чтобы не получить штраф, женщины должны были стать на учет до 17 июля 2024 года.

Отметим, что для должников действует ряд ограничений, таких как открытие новых банковских счетов, блокирование текущих, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и т.д. При этом такие наказания имеют еще и имиджевые последствия, ведь реестр является публичным, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

Заметим, что за 5 месяцев с момента введения в действие новых норм по нарушению правил военного учета по меньшей мере 314 дел об отмене штрафов от ТЦК по состоянию на начало октября найдены в судебном реестре. В большинстве случаев суд отменяет штрафы.

Как проверить штрафы

С начала года до исполнительной службы в целом было передано более 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК и СП. Проверить информацию о ваших возможных штрафах от ТЦК можно в Опендатаботе.

Чтобы проверить, не наложен ли штраф, перейдите на страницу сервиса в Опендатаботе, введите свой ФИО и дату рождения. А для того чтобы не пропустить подобные новые штрафы, подпишитесь на бесплатный мониторинг за ИНН в сервисах Опендатабота — в Telegram/Viber.