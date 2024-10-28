ТЦК и правоохранительные органы будут обмениваться данными через электронную систему

Кабинет министров утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным", — говорится в сообщении.

Он пояснил, что нововведение позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы.

Кроме того, цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию украинских сил обороны.

"Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно исполняет свой долг перед Родиной", — заявил Умеров.

Также отмечается, что новые правила усилят обороноспособность Украины, делая армию сильнее, а военный учет более прозрачным.

В свою очередь в Минобороны уточнили, что Кабинет министров утвердил изменения в Порядок организации и ведения военного учета. Ключевым новшеством является внедрение электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД.

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