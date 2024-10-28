ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему

Кабінет міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер ТЦК, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним", - йдеться в його повідомленні.

Він пояснив, що нововведення дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.

Крім того, цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування українських Сил оборони.

"Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", - заявив Умєров.

Також зазначається, що нові правила посилять обороноздатність України, роблячи армію сильнішою, а військовий облік — більш прозорим.

В свою чергу в Міноборони уточнили, що Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку. Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС.

Фото: ua.depositphotos.com