Почти 12 тысяч штрафов составил ТЦК с начала года: как проверить свои данные

С начала года почти 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК передано в исполнительную службу. За полгода текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Штрафов от ТЦК уже больше, чем за весь прошлый год

По данным аналитиков, 11798 штрафов за нарушение правил военного учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников с начала года.

"Это уже больше, чем за весь прошлый год. Так, в 2023 году с украинцев принудительно взыскивали 10 337 подобных штрафов", - отмечают в "Опендатаботе".

Там добавляют, что в настоящее время треть этих штрафов уже закрыта - 4236 взысканий. В то же время 7562 штрафа все еще взимаются с должников.

"Следует понимать, что речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил военного учета, а только те, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников. Из-за открытия подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг", – объясняют в "Опендатаботе".

Как проверить штрафы

Отмечается, что проверить штрафы, которые составляет ТЦК за нарушение военного учета, в отношении которых открыто исполнительное производство, теперь можно в Опендатаботе.

Чтобы проверить, не наложен ли штраф, перейдите на страницу сервиса в Опендатаботе, введите свой ФИО и дату рождения. А чтобы не пропустить подобные новые штрафы, подпишитесь на бесплатный мониторинг за ИНН в сервисах Опендатабота — в Telegram/Viber.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать.