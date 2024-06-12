Государство будет ограничивать админуслуги для уклоняющихся от мобилизации

Министр юстиции Денис Малюска сообщил, что гражданам, которые избегают мобилизации в Украине, все чаще будут отказываться в предоставлении определенных услуг.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube – канале "Это никто не будет смотреть" 11 июня.

Малюска подчеркивает, что требование предоставлять военный билет будет касаться сотен, если не тысяч услуг, необходимых для "хорошей жизни" и личного военнообязанного комфорта.

По словам министра, законодательство уже предусматривает возможность требовать военного билета при обращении за административными услугами. Он подчеркнул, что введение такого требования позволит государству "держать на радаре" военнообязанных.

"Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс этот продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы, но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет спрашивать военно-учетный документ", - заверил он.

В то же время министр отметил, что ожидать масштабную реформу не стоит. Для критически важных услуг, а также членов семей военнообязанных таких ограничений не предусматривается.

"Я убежден, что на определенных услугах мы не будем вводить. Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не критически важны, а где они важны", — отметил глава Минюста.

Малюська убежден, что ужесточение контроля в этой сфере будет происходить постепенно, однако рано или поздно станет нормой в Украине.

Ограничение для уклоняющихся

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за его опубликованием, которое состоялось 17 апреля.

Среди прочего, в новом законе прописанные ограничения на управление автомобилем , кроме случаев, когда установление такого ограничения лишает личность основного источника дохода (например, мужчина работает водителем такси или водителем другого транспортного средства) или транспортное средство используется в связи с инвалидностью или пребыванием на иждивении 1, 2 группы, признанной в установленном порядке или ребенка с инвалидностью.

На фоне этого, с начала апреля количество регистрационных операций в сервисных центрах МВД выросло на 42%. Наибольший спрос наблюдается на перерегистрацию по договорам купли-продажи и дарения.

Кроме этого, работники ТЦК могут обращаться в суд, который примет окончательное решение по лицу, своевременно не обновившему данные. Такое дело будет рассматриваться в суде в течение 30 дней.

Еще один из пунктов касается изъятия автомобилей у граждан на нужды Вооруженных сил Украины. Однако эта норма не распространяется на тех, кто имеет только одно авто.