Восстановление гипермаркета Auchan в Киеве после обстрела обойдется в десятки миллионов гривен

Расходы на восстановление столичного гипермаркета Auchan в ТРК "Проспект" возле станции метро “Черниговская”, потерпевшего разрушения во время российской воздушной атаки 26 октября, по предварительным оценкам, составят десятки миллионов гривен.

Об этом изданию Dilo сообщили в компании Auchan Украина.

У ритейлера уточнили, что эта сумма покрывает только строительно-ремонтные работы и пока не учитывает возможные убытки, связанные с потерей товарных запасов. Подробная оценка нанесенного ущерба продолжается.

Несмотря на значительные масштабы разрушений, гипермаркет уже возобновил работу.

"Мы уже возобновили работу Auchan Черниговская, сделали все необходимое, чтобы как можно быстрее вернуть магазин в функциональное состояние и обеспечить покупателям доступ к продуктам и товарам первой потребности. Мы оперативно выполнили первоочередные работы, необходимые для возобновления функционирования магазина. В то же время впереди еще длительный процесс восстановления поврежденных конструкций и инфраструктуры", - сообщили D.

Известно, что в результате атаки повреждения получили как внешние конструкции здания, так и внутренние помещения гипермаркета, в частности торговый зал. Кроме того, пострадала продукция на полках и торговое оборудование. Полный комплекс работ по восстановлению капитальных элементов и инженерных систем здания потребует гораздо больше времени.

Четыре удара по инфраструктуре за три месяца

Атака на Auchan Украина в ТРК "Проспект" 26 октября - очередной эпизод систематических разрушений логистических и торговых объектов сети в столичном регионе за последнее время:

30 августа в результате вражеского обстрела получил повреждения центральный распределительный состав Auchan в Борисполе на Киевщине, из-за чего сети пришлось в экстренном режиме перестраивать логистические цепи поставок.

26 сентября российский удар повредил столичный магазин Auchan «Беличи» .

7 октября во время очередной воздушной атаки РФ в Киевскую область был поврежден состав свежих продуктов компании.

Об Auchan

Auchan Украина – дочерняя структура французской группы Auchan SA, которая представлена на отечественном рынке с 2008 года. Сеть развивает мультиформатный ритейл (гипермаркеты, супермаркеты и точки pick up point) и насчитывает около 30 торговых объектов в Киеве, Львове, Житомире, Днепре и Одессе. Также компания развивает направление электронной коммерции.

По итогам финансовой отчетности за 2025 год доход предприятия «Ашан Украина Гипермаркет» составил 10 млрд 30,4 млн грн (около $241,7 млн), что на 1,2% меньше, чем годом ранее. При этом годовой убыток компании вырос до 835,8 млн. грн. (около 20,14 млн. долларов США) по сравнению с 579,6 млн. грн. (около 13,97 млн. долларов США) убытков за предыдущий отчетный период.