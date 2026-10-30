Відновлення гіпермаркету Auchan у Києві після обстрілу коштуватиме десятки мільйонів гривень

Витрати на відновлення столичного гіпермаркету Auchan у ТРК "Проспект" біля станції метро “Чернігівська”, який зазнав руйнувань під час російської повітряної атаки 26 жовтня, за попередніми оцінками, становитимуть десятки мільйонів гривень.

Про це виданню Dіlo повідомили в компанії «Auchan Україна».

У ритейлера уточнили, що ця сума покриває лише будівельно-ремонтні роботи й наразі не враховує можливих збитків, пов’язаних із втратою товарних запасів. Детальна оцінка завданої шкоди ще триває.

Попри значні масштаби руйнувань, гіпермаркет уже відновив роботу.

"Ми вже відновили роботу Auchan Чернігівська, зробили все необхідне, щоб якнайшвидше повернути магазин до функціонального стану та забезпечити покупцям доступ до продуктів і товарів першої потреби. Ми оперативно виконали першочергові роботи, необхідні для відновлення функціонування магазину. Водночас попереду ще тривалий процес відновлення пошкоджених конструкцій та інфраструктури", — повідомили Dіlo.ua в компанії.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали як зовнішні конструкції будівлі, так і внутрішні приміщення гіпермаркету, зокрема торговельна зала. Крім того, постраждали продукція на полицях та торговельне обладнання. Повний комплекс робіт з відновлення капітальних елементів та інженерних систем будівлі потребуватиме значно більше часу.

Чотири удари по інфраструктурі за три місяці

Атака на «Auchan Україна» в ТРК "Проспект" 26 жовтня — черговий епізод систематичних руйнувань логістичних та торговельних об'єктів мережі в столичному регіоні за останній час:

30 серпня внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень центральний розподільчий склад Auchan у Борисполі на Київщині, через що мережі довелося в екстреному режимі перебудовувати логістичні ланцюги постачання.

26 вересня російський удар пошкодив столичний магазин Auchan «Біличі».

7 жовтня під час чергової повітряної атаки РФ на Київщину було пошкоджено склад свіжих продуктів компанії.

Про Auchan

Auchan Україна — дочірня структура французької групи Auchan SA, яка представлена на вітчизняному ринку з 2008 року. Мережа розвиває мультиформатний ритейл (гіпермаркети, супермаркети та точки pick up point) і налічує близько 30 торговельних об’єктів у Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі. Також компанія розвиває напрям електронної комерції.

За підсумками фінансової звітності за 2025 рік, дохід підприємства «Ашан Україна Гіпермаркет» склав 10 млрд 30,4 млн грн (близько $241,7 млн), що на 1,2% менше, ніж роком раніше. При цьому річний збиток компанії зріс до 835,8 млн грн (близько 20,14 млн доларів США) порівняно з 579,6 млн грн (близько 13,97 млн доларів США) збитків за попередній звітний період.