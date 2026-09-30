Супермаркети змінюють формат роботи через постійні повітряні тривоги: який графік

Продуктові мережі в Україні адаптують свою роботу до тривалих повітряних тривог. Зокрема, такі компанії як Varus, Metro, Auchan та Spar змінюють графік роботи супермаркетів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Асоціація ритейлерів України.

Як працюють супермаркети під час тривог

Auchan та Metro припиняють працювати під час повітряних тривог, незалежно від характеру загрози – дронової чи ракетної. У 2025 році магазини Auchan через повітряні тривоги були зачинені понад 4000 годин – це фактично кожна десята година запланованої роботи. За статистикою Metro, в окремих випадках працівник мережі може втрачати через тривоги до половини робочого дня.

Магазини Spar працюють в залежності від їхнього розташування, наявності укриття та вимог безпеки. У компанії реагують і на "жовтий", і на "червоний" рівень небезпеки. На магазини мережі, розташовані у ТРЦ, додатково впливають правила безпеки торгового центру. В окремо розташованих магазинах покупці можуть швидше зробити необхідні покупки та залишити локацію.

У мережі Varus повідомляють, що під час тривог діють відповідно до рекомендацій держорганів і правил для конкретного рівня небезпеки. У разі призупинення роботи магазину команда переходить до укриття, а після відбою повертається до роботи.

Зміна поведінки покупців

Часті тривоги змушують людей проводити в магазинах менше часу.

Через це ритейлери адаптують торговий простір: товари повсякденного попиту (крупи, базові продукти) додатково розміщують на центральних алеях, щоб пришвидшити процес покупки.

Покупці частіше планують візити завчасно, обирають магазини по дорозі або купують товари одразу на кілька днів.

Нагадаємо, 28 вересня на Київщині були знищені склади мережі АТБ із сотнями тисяч товарів.

Через атаки Росії на продовольчі склади мережа супермаркетів АТБ наприкінці серпня ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Також в АТБ виникли перебої з поставками окремих товарів, у магазинах скоротився вибір шампунів, дезодорантів, дитячих підгузків та іншої побутової продукції, а гречку, за словами працівника мережі, не завозили близько півтора тижня.