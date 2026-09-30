Які електромобілі обирають українці: рейтинг моделей

У січні–серпні 2026 року український парк легкових автомобілів поповнили 22,2 тис. електромобілів. Із них 18,5 тис., або понад 83%, були вживаними, тоді як нових машин зареєстрували 3,7 тис.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Серед нових електромобілів найпопулярнішою моделлю став BYD Sea Lion 06 EV — 534 авто. Друге місце посів BYD Leopard 3 із 493 реєстраціями.

До п'ятірки також увійшли Zeekr 001 — 311 авто, Volkswagen ID.UNYX — 271 та Zeekr 7X — 244.

Таким чином, чотири з п'яти найпопулярніших нових електромобілів припали на моделі BYD та Zeekr.

У сегменті електромобілів із пробігом перше місце посіла Tesla Model Y — 2 471 авто. Майже стільки ж припало на Nissan Leaf — 2 429 машин.

На третьому місці Tesla Model 3 із 2 291 авто. Також до п'ятірки потрапили Chevrolet Bolt — 1 021 та Kia Niro EV — 831 автомобіль.

Нагадаємо, у серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. електромобілів, причому основну частину становили вживані авто. Серед нових машин у кількох найбільших регіонах лідирував BYD Sea Lion 06 EV, а серед вживаних — моделі Tesla.