Львівщина обігнала Київ за реєстраціями електромобілів: які моделі купують

У серпні найбільше електромобілів в Україні зареєстрували у Львівській області — 687 машин, причому 96% із них були вживаними. Загалом у п’яти регіонах-лідерах основу попиту також формували електрокари з пробігом, а на Рівненщині їхня частка сягнула 98%.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Друге місце посів Київ із 356 реєстраціями. Тут частка вживаних електромобілів була помітно нижчою — 67%.

У Київській області зареєстрували 315 електромобілів, із яких 76% були вживаними, у Дніпропетровській — 266 машин і 85% відповідно.

Рівненська область замкнула п’ятірку з 262 реєстраціями. Майже весь місцевий ринок — 98% — сформували електромобілі з пробігом.

Загалом у серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. електромобілів.

Які електромобілі купували

Серед нових машин BYD Sea Lion 06 EV став найпопулярнішою моделлю одразу у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях.

У Києві серед нових електрокарів лідирував Zeekr 7X, а на Рівненщині — Toyota BZ4X.

На ринку ввезених з-за кордону вживаних авто найчастіше обирали Tesla. Model 3 стала лідером на Львівщині та у Києві, а Model Y — у Київській та Дніпропетровській областях.

На Рівненщині найпопулярнішим імпортованим електромобілем із пробігом був Nissan Leaf.

Нагадаємо, загалом у серпні ринок електромобілів скоротився на 47% у річному вимірі. Із понад 4,2 тис. зареєстрованих електромобілів основну частину становили вживані машини.