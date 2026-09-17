ТОП-10 «свіжопригнаних» легкових авто в Україні (серпень 2026)

Серпень пригальмував після сильного липня: імпорт вживаних легковиків просів і за місяць, і за рік. Проте саме цього місяця структура «пригону» змінилася найпомітніше — електромобілі майже наздогнали дизель, а Tesla вперше увійшла до сімки найпопулярніших марок. За даними Інституту досліджень авторинку, у серпні 2026 року першу українську прописку отримали 21 256 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 8,1% менше, ніж у липні (23 139 авто), і на 8,3% менше, ніж у серпні 2025 року (23 190 авто). В Інституті серед чинників просідання називають сезонне затишшя та насичення окремих цінових категорій. Читайте на Dilo про поточний стан ринку імпорту авто за серпень 2026 року.

Тенденція ринку станом на серпень

Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2025–2026 рр. (серпень)

Джерело: eauto.org.ua

Серпень 2026 року не став рекордним за обсягом, зате чітко показав, що «пригін» змінюється якісно, а не кількісно. Серпневу структуру імпорту визначили кілька ключових факторів:

сезонне охолодження попиту після сильного липня;

насичення окремих цінових сегментів на закордонних майданчиках;

поступова адаптація ринку до ПДВ на електромобілі, запровадженого з 1 січня 2026 року;

подорожчання дизпального, яке зламало звичну економіку старого дизельного авто;

стабільний потік кросоверів зі страхових аукціонів США.

Щодо загальної картини: Volkswagen Tiguan утримав лідерство, цього разу випередивши преміального «сородича» по концерну — Audi Q5. Традиційні бестселери серед хетчбеків і седанів поступово відступають, звільняючи місце вищим масовим авто та чистим електромобілям.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом за серпень 2026

Першість на ринку «свіжопригнаних» традиційно утримує німецька автопромисловість, і Volkswagen залишається брендом № 1 для українців. Десятка марок за кількістю перших реєстрацій має такий вигляд:

Volkswagen — 2 823;

Audi — 2 110;

Nissan — 1 798;

BMW — 1 591;

Ford — 1 353;

Renault — 1 218;

Tesla — 1 090;

KIA — 1 059;

Hyundai — 1 050;

Skoda — 939.

Разом ці десять марок дали 15 031 авто, або 70,7% усього імпорту вживаних легковиків. Порівняно з липнем у топ-10 зросли лише три бренди: Nissan (+64 авто), Tesla (+53) та KIA (+18).

Головна зміна місяця — Tesla на сьомому місці. Електромобільний бренд обійшов масові KIA, Hyundai та Skoda, що в Інституті трактують як ознаку того, що шок від запровадження ПДВ на електромобілі поступово минає. Додатковою перевагою Tesla для українського «пригону» залишається великий вибір вживаних авто на американських майданчиках. Audi та BMW утримали другу й четверту позиції, підтверджуючи стійкий тренд на преміалізацію імпорту.

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за серпень 2026

Рейтинг топ-10 моделей вживаного імпорту легкових авто, серпень 2026

Джерело: eauto.org.ua

За підсумками місяця модельний рейтинг знову підтвердив домінування кросоверів, але поряд із ними до десятки пробилися одразу три електромобілі.

10. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Джерело: volkswagen.ua

Перевірений часом німецький седан зберігає присутність серед найпопулярніших свіжопригнаних авто. Volkswagen Passat — це втілення практичності для тих, хто цінує баланс між комфортом, надійністю та респектабельним виглядом. Модель залишається ліквідною на вторинному ринку, що важливо для майбутнього перепродажу. Загалом 377 покупців у серпні зробили вибір на користь Volkswagen Passat.

9. Ford Escape/Kuga

Ford Escape/Kuga

Джерело: fordescape.com.ua

Американський компактний кросовер впевнено тримається у рейтингу. Ford Escape особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі страхових аукціонів США, завдяки доступній ціні та великому вибору. Його обирають за практичність, місткий багажник і відмінну прохідність. Цього місяця було зафіксовано 424 угоди на придбання Ford Escape/Kuga.

8. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Джерело: automotive24.com.ua

Найдоступніший масовий електромобіль став головним відкриттям серпневого рейтингу: саме Leaf показав найбільший місячний приріст у топ-10 — плюс 85 авто, або 23,0%. Його цінують за простоту, ремонтопридатність і мінімальну вартість кілометра. Це вибір тих, кому електромобіль потрібен насамперед як засіб економії, а не як технологічна іграшка. У серпні 2026 року українці вперше зареєстрували 455 імпортованих Nissan Leaf.

7. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Джерело: tesla.com

Електричний седан залишається еталоном сегмента завдяки запасу ходу, розвиненій мережі зарядок і високій ліквідності на вторинному ринку. За місяць модель додала 47 авто, підтвердивши, що попит на «пригнані» Tesla відновлюється навіть із урахуванням ПДВ. Серпнева статистика зафіксувала 481 першу реєстрацію Tesla Model 3.

6. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Джерело: wikipedia.org

Кросовер на платформі Model 3 поєднує дві головні переваги для українського покупця: електричну економіку та кузов, який не боїться поганих доріг. Model Y активно везуть зі США, де вибір таких авто найширший. У серпні модель додала 19 авто до липневого результату й зупинилася на позначці 498 перших реєстрацій.

5. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Джерело: infocar.ua

Американський кросовер японського виробництва особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі США, адже саме там ця модель користується величезною популярністю. Rogue обирають за практичність, великий салон і відмінну прохідність. Це вдалий варіант для великих сімей, які потребують надійний кросовер за адекватну ціну. Загалом 568 покупців у серпні зробили вибір на користь Nissan Rogue.

4. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Джерело: today.ua

Чеський універсал або ліфтбек утримує позиції серед прагматичних українських водіїв. Skoda Octavia вдало поєднує технологічні рішення та якість концерну Volkswagen зі стриманішою ціновою політикою. Один із найбільших багажників у класі та незмінна надійність — її головні козирі. Реєстраційна статистика серпня налічує 630 свіжопригнаних Skoda Octavia.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Джерело: autocar.co.uk

Легендарний німецький хетчбек знову поступився першістю кросоверам, але з рейтингу не зник. Volkswagen Golf традиційно сприймається як еталон надійності та універсальності, ідеальний для міських умов завдяки компактним габаритам. «Кросоверизація» ринку зробила своє: Golf залишається в трійці, але вже не на вершині. У серпні на цю модель було оформлено 656 перших реєстрацій.

2. Audi Q5

Audi Q5

Джерело: infocar.ua

Німецький преміальний кросовер піднявся на друге місце, наочно ілюструючи тренд на преміалізацію імпорту. Audi Q5 поєднує елегантний дизайн, передові технології та високий рівень безпеки. Його обирають покупці, яким важливі впізнаваність бренду з чотирма кільцями, бездоганне оздоблення салону та динамічна їзда завдяки системі quattro. Модель везуть як з Європи, так і зі Штатів. Свідченням стабільного попиту стали 690 перших реєстрацій Audi Q5 у серпні.

1. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Джерело: pride-auto.com.ua

Tiguan удруге поспіль очолив рейтинг, підтвердивши, що зміна вподобань українського покупця набула усталеного характеру. Компактний німецький кросовер вдало поєднує зручні габарити для міських умов і достатній простір для сімейних поїздок, завдяки чому вважається по-справжньому універсальним автомобілем. Його цінують за якісну збірку, перевірену надійність і комфортний інтер'єр. Аудиторія Volkswagen Tiguan у серпні поповнилася на 776 нових прихильників бренду.

Разом десятка моделей дала 5 555 авто, або 26,1% усього імпорту вживаних легковиків. Три електричні моделі з десятки — Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Nissan Leaf — сумарно сформували 1 434 автомобілі, тобто 6,7% ринку «пригону».

Структура за пальним: дизель втрачає монополію на економію

Структура перших реєстрацій імпортованих вживаних легковиків за типами живлення у серпні 2026 року.

Джерело: eauto.org.ua

Саме розподіл за типом силової установки став головним сюжетом серпня. Розподіл ринку за типом пального (округлено):

бензинові авто — 46%;

дизельні авто — 24%;

електромобілі (BEV) — 21%;

гібриди (HEV/PHEV) — 5%;

газові (LPG) — 4%.

Різниця між дизелем та електромобілями скоротилася приблизно до трьох відсоткових пунктів. В Інституті пов'язують це передусім із тим, що після подорожчання дизпального до 90+ грн за літр стара математика володіння перестала працювати, тоді як домашня чи комерційна розетка залишає власнику суттєво нижчу вартість кілометра. При цьому електромобілі поки що не обійшли дизель — вони лише впритул до нього наблизилися.

Еліта, новинки та рідкісні артефакти серпня

Навіть у місяць загального просідання потік преміальних і екзотичних моделей не зупинився. Лідером дорогого сегмента став Porsche — 82 зареєстровані машини. Також українські номери отримали сім Maserati, три Bentley, по два Aston Martin і Lamborghini, а ще один McLaren та один Rolls-Royce.

Окремий тренд — китайська хвиля. У серпні в Україні фіксували Xiaomi SU7 та YU7, BYD Leopard 5, BYD Qin L і BYD Seagull, Li Auto L6, Geely Galaxy Starship, Chery iCar 03 та Wuling Starlight S. Поряд із ними приїхали європейські новинки, які тільки набирають обертів у ЄС: Volvo EX90 та EX30, електричний Peugeot E-3008, міський Hyundai Inster і гібридний Nissan Aura. Не обійшлося й без автомобільної ностальгії: на облік стали поодинокі SAAB 9-5 і 9-3, Seat Exeo, Suzuki Kizashi, Citroen DS5, корейські Samsung SM6 та QM6, а також німецький мікроелектрокар E.Go Life.

Підсумки серпня 2026

Серпень 2026 року показав ринок, який втратив в обсязі, але виграв у різноманітності. Загалом на першу реєстрацію було подано 21 256 легковиків з пробігом — на 8,1% менше, ніж у липні, і на 8,3% менше, ніж роком раніше.

Лідерство Volkswagen Tiguan над Audi Q5, вихід Tesla до сімки найпопулярніших марок і майже зрівняні частки дизеля та електромобілів — головні вектори, що визначають новий ландшафт «пригону». Сучасний імпорт стає дедалі більш цілеспрямованим: покупець рахує не лише ціну входу, а й вартість кожного наступного кілометра, і саме цей розрахунок дедалі частіше приводить його до розетки.