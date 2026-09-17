ТОП-10 «свежепригнанных» легковых авто в Украине (август 2026)

Август притормозил после сильного июля: импорт подержанных легковушек просел и за месяц, и за год. Однако именно в этом месяце структура «пригона» изменилась наиболее заметно — электромобили почти догнали дизель, а Tesla впервые вошла в семерку самых популярных марок. По данным Института исследований авторынка, в августе 2026 года первую украинскую прописку получили 21 256 подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 8,1% меньше, чем в июле (23 139 авто), и на 8,3% меньше, чем в августе 2025 года (23 190 авто). В Институте среди факторов снижения называют сезонное затишье и насыщение отдельных ценовых категорий. Читайте на Dilo о текущем состоянии рынка импорта авто за август 2026 года.

Тенденция рынка по состоянию на август

Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2025–2026 гг. (август)

Источник: eauto.org.ua

Август 2026 года не стал рекордным по объему, зато четко показал, что «пригон» меняется качественно, а не количественно. Августовскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:

сезонное охлаждение спроса после сильного июля;

насыщение отдельных ценовых сегментов на зарубежных площадках;

постепенная адаптация рынка к НДС на электромобили, введенному с 1 января 2026 года;

подорожание дизтоплива, которое сломало привычную экономику старого дизельного автомобиля;

стабильный поток кроссоверов со страховых аукционов США.

Что касается общей картины: Volkswagen Tiguan сохранил лидерство, на этот раз опередив премиального «сородича» по концерну — Audi Q5. Традиционные бестселлеры среди хэтчбеков и седанов постепенно отступают, освобождая место более высоким массовым автомобилям и чистым электромобилям.

ТОП-10 марок легковушек с пробегом за август 2026

Первенство на рынке «свежепригнанных» традиционно удерживает немецкий автопром, и Volkswagen остается брендом № 1 для украинцев. Десятка марок по количеству первых регистраций выглядит следующим образом:

Volkswagen — 2 823;

Audi — 2 110;

Nissan — 1 798;

BMW — 1 591;

Ford — 1 353;

Renault — 1 218;

Tesla — 1 090;

KIA — 1 059;

Hyundai — 1 050;

Skoda — 939.

Вместе эти десять марок дали 15 031 авто, или 70,7% всего импорта подержанных легковушек. По сравнению с июлем в ТОП-10 выросли только три бренда: Nissan (+64 авто), Tesla (+53) и KIA (+18).

Главное изменение месяца — Tesla на седьмом месте. Электромобильный бренд обошел массовые KIA, Hyundai и Skoda, что в Институте трактуют как признак того, что шок от введения НДС на электромобили постепенно проходит. Дополнительным преимуществом Tesla для украинского «пригона» остается большой выбор подержанных авто на американских площадках. Audi и BMW сохранили вторую и четвертую позиции, подтверждая устойчивый тренд на премиализацию импорта.

Топ-10 моделей свежепригнанных авто за август 2026

Рейтинг топ-10 моделей подержанного импорта легковых авто, август 2026

Источник: eauto.org.ua

По итогам месяца модельный рейтинг вновь подтвердил доминирование кроссоверов, но наряду с ними в десятку пробились сразу три электромобиля.

10. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Источник: volkswagen.ua

Проверенный временем немецкий седан сохраняет присутствие среди самых популярных свежепригнанных авто. Volkswagen Passat — это воплощение практичности для тех, кто ценит баланс между комфортом, надежностью и респектабельным видом. Модель остается ликвидной на вторичном рынке, что важно для будущей перепродажи. Всего 377 покупателей в августе сделали выбор в пользу Volkswagen Passat.

9. Ford Escape/Kuga

Ford Escape/Kuga

Источник: fordescape.com.ua

Американский компактный кроссовер уверенно держится в рейтинге. Ford Escape особенно востребован среди автомобилей, прибывающих со страховых аукционов США, благодаря доступной цене и большому выбору. Его выбирают за практичность, вместительный багажник и отличную проходимость. В этом месяце было зафиксировано 424 сделки по приобретению Ford Escape/Kuga.

8. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Источник: automotive24.com.ua

Самый доступный массовый электромобиль стал главным открытием августовского рейтинга: именно Leaf показал наибольший месячный прирост в топ-10 — плюс 85 авто, или 23,0%. Его ценят за простоту, ремонтопригодность и минимальную стоимость километра. Это выбор тех, кому электромобиль нужен прежде всего как средство экономии, а не как технологическая игрушка. В августе 2026 года украинцы впервые зарегистрировали 455 импортированных Nissan Leaf.

7. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Источник: tesla.com

Электрический седан остается эталоном сегмента благодаря запасу хода, развитой сети зарядок и высокой ликвидности на вторичном рынке. За месяц модель прибавила 47 авто, подтвердив, что спрос на «пригнанные» Tesla восстанавливается даже с учетом НДС. Августовская статистика зафиксировала 481 первую регистрацию Tesla Model 3.

6. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Источник: wikipedia.org

Кроссовер на платформе Model 3 сочетает два главных преимущества для украинского покупателя: электрическую экономичность и кузов, которому не страшны плохие дороги. Model Y активно везут из США, где выбор таких авто наиболее широк. В августе модель добавила 19 авто к июльскому результату и остановилась на отметке 498 первых регистраций.

5. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Источник: infocar.ua

Американский кроссовер японского производства особенно востребован среди автомобилей, прибывающих из США, поскольку именно там эта модель пользуется огромной популярностью. Rogue выбирают за практичность, большой салон и отличную проходимость. Это удачный вариант для больших семей, которым нужен надежный кроссовер по адекватной цене. Всего 568 покупателей в августе сделали выбор в пользу Nissan Rogue.

4. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Источник: today.ua

Чешский универсал или лифтбек удерживает позиции среди прагматичных украинских водителей. Skoda Octavia удачно сочетает технологические решения и качество концерна Volkswagen с более сдержанной ценовой политикой. Один из самых больших багажников в классе и неизменная надежность — ее главные козыри. Регистрационная статистика августа насчитывает 630 свежепригнанных Skoda Octavia.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Источник: autocar.co.uk

Легендарный немецкий хэтчбек вновь уступил первенство кроссоверам, но из рейтинга не исчез. Volkswagen Golf традиционно воспринимается как эталон надежности и универсальности, идеальный для городских условий благодаря компактным габаритам. «Кроссоверизация» рынка сделала свое дело: Golf остается в тройке, но уже не на вершине. В августе на эту модель было оформлено 656 первых регистраций.

2. Audi Q5

Audi Q5

Источник: infocar.ua

Немецкий премиальный кроссовер поднялся на второе место, наглядно иллюстрируя тренд на премиализацию импорта. Audi Q5 сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности. Его выбирают покупатели, которым важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона и динамичная езда благодаря системе quattro. Модель везут как из Европы, так и из Штатов. Свидетельством стабильного спроса стали 690 первых регистраций Audi Q5 в августе.

1. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Источник: pride-auto.com.ua

Tiguan второй раз подряд возглавил рейтинг, подтвердив, что изменение предпочтений украинского покупателя приобрело устойчивый характер. Компактный немецкий кроссовер удачно сочетает удобные габариты для городских условий и достаточное пространство для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем. Его ценят за качественную сборку, проверенную надежность и комфортный интерьер. Аудитория Volkswagen Tiguan в августе пополнилась на 776 новых поклонников бренда.

Вместе десятка моделей дала 5 555 авто, или 26,1% всего импорта подержанных легковушек. Три электрические модели из десятки — Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Leaf — суммарно сформировали 1 434 автомобиля, то есть 6,7% рынка «пригона».

Структура по топливу: дизель теряет монополию на экономичность

Структура первых регистраций импортированных подержанных легковых автомобилей по типам силовых установок в августе 2026 года.

Источник: eauto.org.ua

Именно распределение по типу силовой установки стало главным сюжетом августа. Распределение рынка по типу топлива (округленно):

бензиновые авто — 46%;

дизельные авто — 24%;

электромобили (BEV) — 21%;

гибриды (HEV/PHEV) — 5%;

газовые (LPG) — 4%.

Разница между дизелем и электромобилями сократилась примерно до трех процентных пунктов. В Институте связывают это прежде всего с тем, что после подорожания дизтоплива до 90+ грн за литр старая математика владения перестала работать, тогда как домашняя или коммерческая розетка оставляет владельцу существенно более низкую стоимость километра. При этом электромобили пока не обошли дизель — они лишь вплотную к нему приблизились.

Элита, новинки и редкие артефакты августа

Даже в месяц общего снижения поток премиальных и экзотических моделей не остановился. Лидером дорогого сегмента стал Porsche — 82 зарегистрированных автомобиля. Также украинские номера получили семь Maserati, три Bentley, по два Aston Martin и Lamborghini, а еще один McLaren и один Rolls-Royce.

Отдельный тренд — китайская волна. В августе в Украине фиксировали Xiaomi SU7 и YU7, BYD Leopard 5, BYD Qin L и BYD Seagull, Li Auto L6, Geely Galaxy Starship, Chery iCar 03 и Wuling Starlight S. Наряду с ними приехали европейские новинки, которые только набирают обороты в ЕС: Volvo EX90 и EX30, электрический Peugeot E-3008, городской Hyundai Inster и гибридный Nissan Aura. Не обошлось и без автомобильной ностальгии: на учет стали единичные SAAB 9-5 и 9-3, Seat Exeo, Suzuki Kizashi, Citroen DS5, корейские Samsung SM6 и QM6, а также немецкий микроэлектрокар E.Go Life.

Итоги августа 2026

Август 2026 года показал рынок, который потерял в объеме, но выиграл в разнообразии. Всего на первую регистрацию было подано 21 256 легковушек с пробегом — на 8,1% меньше, чем в июле, и на 8,3% меньше, чем годом ранее.

Лидерство Volkswagen Tiguan над Audi Q5, выход Tesla в семерку самых популярных марок и почти сравнявшиеся доли дизеля и электромобилей — главные векторы, определяющие новый ландшафт «пригона». Современный импорт становится все более целенаправленным: покупатель считает не только цену входа, но и стоимость каждого следующего километра, и именно этот расчет все чаще приводит его к розетке.