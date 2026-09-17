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ТОП-10 «свежепригнанных» легковых авто в Украине (август 2026)
Август притормозил после сильного июля: импорт подержанных легковушек просел и за месяц, и за год. Однако именно в этом месяце структура «пригона» изменилась наиболее заметно — электромобили почти догнали дизель, а Tesla впервые вошла в семерку самых популярных марок.
По данным Института исследований авторынка, в августе 2026 года первую украинскую прописку получили 21 256 подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 8,1% меньше, чем в июле (23 139 авто), и на 8,3% меньше, чем в августе 2025 года (23 190 авто). В Институте среди факторов снижения называют сезонное затишье и насыщение отдельных ценовых категорий. Читайте на Dilo о текущем состоянии рынка импорта авто за август 2026 года.
- Тенденция рынка по состоянию на август
- ТОП-10 марок легковушек с пробегом за август 2026
- Топ-10 моделей свежепригнанных авто за август 2026
- Структура по топливу: дизель теряет монополию на экономичность
- Элита, новинки и редкие артефакты августа
- Итоги августа 2026
Тенденция рынка по состоянию на август
Август 2026 года не стал рекордным по объему, зато четко показал, что «пригон» меняется качественно, а не количественно. Августовскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:
- сезонное охлаждение спроса после сильного июля;
- насыщение отдельных ценовых сегментов на зарубежных площадках;
- постепенная адаптация рынка к НДС на электромобили, введенному с 1 января 2026 года;
- подорожание дизтоплива, которое сломало привычную экономику старого дизельного автомобиля;
- стабильный поток кроссоверов со страховых аукционов США.
Что касается общей картины: Volkswagen Tiguan сохранил лидерство, на этот раз опередив премиального «сородича» по концерну — Audi Q5. Традиционные бестселлеры среди хэтчбеков и седанов постепенно отступают, освобождая место более высоким массовым автомобилям и чистым электромобилям.
ТОП-10 марок легковушек с пробегом за август 2026
Первенство на рынке «свежепригнанных» традиционно удерживает немецкий автопром, и Volkswagen остается брендом № 1 для украинцев. Десятка марок по количеству первых регистраций выглядит следующим образом:
- Volkswagen — 2 823;
- Audi — 2 110;
- Nissan — 1 798;
- BMW — 1 591;
- Ford — 1 353;
- Renault — 1 218;
- Tesla — 1 090;
- KIA — 1 059;
- Hyundai — 1 050;
- Skoda — 939.
Вместе эти десять марок дали 15 031 авто, или 70,7% всего импорта подержанных легковушек. По сравнению с июлем в ТОП-10 выросли только три бренда: Nissan (+64 авто), Tesla (+53) и KIA (+18).
Главное изменение месяца — Tesla на седьмом месте. Электромобильный бренд обошел массовые KIA, Hyundai и Skoda, что в Институте трактуют как признак того, что шок от введения НДС на электромобили постепенно проходит. Дополнительным преимуществом Tesla для украинского «пригона» остается большой выбор подержанных авто на американских площадках. Audi и BMW сохранили вторую и четвертую позиции, подтверждая устойчивый тренд на премиализацию импорта.
Топ-10 моделей свежепригнанных авто за август 2026
По итогам месяца модельный рейтинг вновь подтвердил доминирование кроссоверов, но наряду с ними в десятку пробились сразу три электромобиля.
10. Volkswagen Passat
Проверенный временем немецкий седан сохраняет присутствие среди самых популярных свежепригнанных авто. Volkswagen Passat — это воплощение практичности для тех, кто ценит баланс между комфортом, надежностью и респектабельным видом. Модель остается ликвидной на вторичном рынке, что важно для будущей перепродажи. Всего 377 покупателей в августе сделали выбор в пользу Volkswagen Passat.
9. Ford Escape/Kuga
Американский компактный кроссовер уверенно держится в рейтинге. Ford Escape особенно востребован среди автомобилей, прибывающих со страховых аукционов США, благодаря доступной цене и большому выбору. Его выбирают за практичность, вместительный багажник и отличную проходимость. В этом месяце было зафиксировано 424 сделки по приобретению Ford Escape/Kuga.
8. Nissan Leaf
Самый доступный массовый электромобиль стал главным открытием августовского рейтинга: именно Leaf показал наибольший месячный прирост в топ-10 — плюс 85 авто, или 23,0%. Его ценят за простоту, ремонтопригодность и минимальную стоимость километра. Это выбор тех, кому электромобиль нужен прежде всего как средство экономии, а не как технологическая игрушка. В августе 2026 года украинцы впервые зарегистрировали 455 импортированных Nissan Leaf.
7. Tesla Model 3
Электрический седан остается эталоном сегмента благодаря запасу хода, развитой сети зарядок и высокой ликвидности на вторичном рынке. За месяц модель прибавила 47 авто, подтвердив, что спрос на «пригнанные» Tesla восстанавливается даже с учетом НДС. Августовская статистика зафиксировала 481 первую регистрацию Tesla Model 3.
6. Tesla Model Y
Кроссовер на платформе Model 3 сочетает два главных преимущества для украинского покупателя: электрическую экономичность и кузов, которому не страшны плохие дороги. Model Y активно везут из США, где выбор таких авто наиболее широк. В августе модель добавила 19 авто к июльскому результату и остановилась на отметке 498 первых регистраций.
5. Nissan Rogue
Американский кроссовер японского производства особенно востребован среди автомобилей, прибывающих из США, поскольку именно там эта модель пользуется огромной популярностью. Rogue выбирают за практичность, большой салон и отличную проходимость. Это удачный вариант для больших семей, которым нужен надежный кроссовер по адекватной цене. Всего 568 покупателей в августе сделали выбор в пользу Nissan Rogue.
4. Skoda Octavia
Чешский универсал или лифтбек удерживает позиции среди прагматичных украинских водителей. Skoda Octavia удачно сочетает технологические решения и качество концерна Volkswagen с более сдержанной ценовой политикой. Один из самых больших багажников в классе и неизменная надежность — ее главные козыри. Регистрационная статистика августа насчитывает 630 свежепригнанных Skoda Octavia.
3. Volkswagen Golf
Легендарный немецкий хэтчбек вновь уступил первенство кроссоверам, но из рейтинга не исчез. Volkswagen Golf традиционно воспринимается как эталон надежности и универсальности, идеальный для городских условий благодаря компактным габаритам. «Кроссоверизация» рынка сделала свое дело: Golf остается в тройке, но уже не на вершине. В августе на эту модель было оформлено 656 первых регистраций.
2. Audi Q5
Немецкий премиальный кроссовер поднялся на второе место, наглядно иллюстрируя тренд на премиализацию импорта. Audi Q5 сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности. Его выбирают покупатели, которым важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона и динамичная езда благодаря системе quattro. Модель везут как из Европы, так и из Штатов. Свидетельством стабильного спроса стали 690 первых регистраций Audi Q5 в августе.
1. Volkswagen Tiguan
Tiguan второй раз подряд возглавил рейтинг, подтвердив, что изменение предпочтений украинского покупателя приобрело устойчивый характер. Компактный немецкий кроссовер удачно сочетает удобные габариты для городских условий и достаточное пространство для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем. Его ценят за качественную сборку, проверенную надежность и комфортный интерьер. Аудитория Volkswagen Tiguan в августе пополнилась на 776 новых поклонников бренда.
Вместе десятка моделей дала 5 555 авто, или 26,1% всего импорта подержанных легковушек. Три электрические модели из десятки — Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Leaf — суммарно сформировали 1 434 автомобиля, то есть 6,7% рынка «пригона».
Структура по топливу: дизель теряет монополию на экономичность
Именно распределение по типу силовой установки стало главным сюжетом августа. Распределение рынка по типу топлива (округленно):
- бензиновые авто — 46%;
- дизельные авто — 24%;
- электромобили (BEV) — 21%;
- гибриды (HEV/PHEV) — 5%;
- газовые (LPG) — 4%.
Разница между дизелем и электромобилями сократилась примерно до трех процентных пунктов. В Институте связывают это прежде всего с тем, что после подорожания дизтоплива до 90+ грн за литр старая математика владения перестала работать, тогда как домашняя или коммерческая розетка оставляет владельцу существенно более низкую стоимость километра. При этом электромобили пока не обошли дизель — они лишь вплотную к нему приблизились.
Элита, новинки и редкие артефакты августа
Даже в месяц общего снижения поток премиальных и экзотических моделей не остановился. Лидером дорогого сегмента стал Porsche — 82 зарегистрированных автомобиля. Также украинские номера получили семь Maserati, три Bentley, по два Aston Martin и Lamborghini, а еще один McLaren и один Rolls-Royce.
Отдельный тренд — китайская волна. В августе в Украине фиксировали Xiaomi SU7 и YU7, BYD Leopard 5, BYD Qin L и BYD Seagull, Li Auto L6, Geely Galaxy Starship, Chery iCar 03 и Wuling Starlight S. Наряду с ними приехали европейские новинки, которые только набирают обороты в ЕС: Volvo EX90 и EX30, электрический Peugeot E-3008, городской Hyundai Inster и гибридный Nissan Aura. Не обошлось и без автомобильной ностальгии: на учет стали единичные SAAB 9-5 и 9-3, Seat Exeo, Suzuki Kizashi, Citroen DS5, корейские Samsung SM6 и QM6, а также немецкий микроэлектрокар E.Go Life.
Итоги августа 2026
Август 2026 года показал рынок, который потерял в объеме, но выиграл в разнообразии. Всего на первую регистрацию было подано 21 256 легковушек с пробегом — на 8,1% меньше, чем в июле, и на 8,3% меньше, чем годом ранее.
Лидерство Volkswagen Tiguan над Audi Q5, выход Tesla в семерку самых популярных марок и почти сравнявшиеся доли дизеля и электромобилей — главные векторы, определяющие новый ландшафт «пригона». Современный импорт становится все более целенаправленным: покупатель считает не только цену входа, но и стоимость каждого следующего километра, и именно этот расчет все чаще приводит его к розетке.