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Новини
Дата публікації

У п'яти українських містах з'являться нові фабрики-кухні для шкіл і садків: деталі проєкту

кухня, приготування їжі, повар
П’ять громад готують фабрики-кухні / Freepik

В Україні розпочинають підготовку проєктів п’яти нових фабрик-кухонь, які за попередніми розрахунками зможуть забезпечувати харчуванням 181 школу та дитячий садок, зокрема в сільських населених пунктах.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту. 

25 вересня відомство підписало меморандуми про співпрацю з Вінницею, Вишневим, Шептицьким, Лебедином і Запоріжжям. Учасники заходу ознайомилися з роботою першої в Україні фабрики-кухні в Бучі та обговорили її досвід.

Що передбачають проєкти

"Для нас важливо, щоб кожна громада отримала не просто збудовану фабрику-кухню, а готову систему харчування. Це обладнання, доставка, підготовлені шкільні харчоблоки й чітко визначена мережа закладів, які щодня отримуватимуть обіди", — зазначив заступник міністра Олексій Рябикін.

Наразі погоджене фінансування переважно стосується будівництва. Міністерство спільно з Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості фінансування технологічного обладнання та інших складових.

Наступним етапом стане коригування проєктно-кошторисної документації з урахуванням будівництва, обладнання та потреб закладів-отримувачів. Після цього мають визначити повну вартість проєктів і необхідне фінансування.

Також партнери розглядають наступну чергу фабрик-кухонь у Миколаєві, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Чорткові, Коломиї та Одесі. Спочатку там проаналізують мережу закладів освіти та доцільність створення таких об’єктів.

Раніше повідомлялося, що в Україні триває реалізація 335 проєктів з відновлення загальною вартістю майже €585 мільйонів, які фінансуються в межах фінансових угод з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). До переліку напрямів підтримки додано новий пункт — будівництво фабрик-кухонь у громадах.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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