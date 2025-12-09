Запланована подія 2

В України розвивають проєкти будівництва фабрик-кухонь: які громади у пріритеті

кухар
В Україні будуватимуть фабрики-кухні. / Freepik

В Україні триває реалізація 335 проєктів з відновлення загальною вартістю майже €585 мільйонів, які фінансуються в межах фінансових угод з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Після консультацій, проведених під час конференції URC 2025 у Римі, до переліку напрямів підтримки додано новий пункт — будівництво фабрик-кухонь у громадах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Ініціативи ЄІБ втілюються через Надзвичайну кредитну програму, а також Програми відновлення України II та III.

Основні напрями підтримки

Програми ЄІБ спрямовані на фінансування життєво важливої соціальної інфраструктури, зокрема:

  • ремонт і будівництво шкіл та медичних закладів; 
  • відновлення систем водопостачання та водовідведення; 
  • утеплення та модернізація громадських будівель, а також будівництво соціального житла; 
  • створення умов для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад, що їх приймають.

Слід зазначити, що громади беруть активну участь у фінансуванні, покриваючи щонайменше 20% вартості своїх проєктів.

Новий пріоритет: фабрики-кухні

Рішення про будівництво фабрик-кухонь у громадах стало відповіддю на зростаючу потребу оптимізувати ресурси та забезпечити якісне харчування ВПО та соціальних закладів в умовах війни. Фабрики-кухні дозволяють громадам:

  • отримати сучасні, енергоефективні потужності для централізованого приготування їжі; 
  • зменшити витрати на утримання харчоблоків; підвищити якість і безпечність харчування.

Технологія та реалізація

Фабрики-кухні — це сучасні підприємства, що централізовано готують і доставляють їжу до шкіл однієї чи кількох громад, використовуючи технологію "Cook&Chill". Ця технологія передбачає швидке охолодження страв до +3C та подальше розігрівання перед подачею, забезпечуючи безпечність продуктів та стабільність постачання протягом 24 годин.

У 2023 році в Бучі за підтримки The Howard G. Buffett Foundation вже була відкрита перша така фабрика-кухня, що готує близько 7,5 тисячі порцій щодня.

Проєкти 2025 року

Цьогоріч будівництво фабрик-кухонь рекомендовано до реалізації у п’яти громадах:

  • прифронтові території — Запоріжжя та Лебедин; 
  • громади, що приймають ВПО — Вишневе та Вінниця; 
  • захід України — Шептицький (для забезпечення переселенців та підтримки громади).

Усі рекомендовані проєкти проходять прозорий конкурсний відбір у системі DREAM та будуть подані на остаточне схвалення ЄІБ, що є гарантією цільового та підзвітного використання донорських коштів.

Нагадаємо,Мінрозвитку оголосило про старт прийому звернень від територіальних громад для участі в експериментальному проєкті зі створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла. Проєкт передбачає будівництво житла, яке перебуватиме у власності громад та надаватиметься в оренду за цінами, нижчими від ринкових.

Автор:
Тетяна Ковальчук