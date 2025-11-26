Громади можуть подати заявки на будівництво муніципального житла за підтримки ЄІБ та Єврокомісії

Міністерство розвитку громад оголосило про старт прийому звернень від територіальних громад для участі в експериментальному проєкті зі створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла. Проєкт передбачає будівництво житла, яке перебуватиме у власності громад та надаватиметься в оренду за цінами, нижчими від ринкових.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.

Житло насамперед буде доступним для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, родин загиблих військових, а також працівників критичних професій – учителів, лікарів і співробітників інфраструктурних служб.

Фінансування пілотної фази становитиме 100 млн євро, з яких 50 млн євро – кредитні кошти, а ще 50 млн – грантова підтримка від Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії. Обрані громади отримають кошти у рівних частках.

Розгляд заявок здійснюватиме спеціальна комісія за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну, Агентства відновлення та Команди підтримки реформ. Представники Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку долучаться як незалежні спостерігачі.

Відбір громад відбуватиметься у два етапи. Спершу громади подають заповнені форми, рішення органів місцевого самоврядування про участь у проєкті та необхідні документи. Далі ті громади, чиї показники найбільше відповідають цілям програми, презентують свої концепції будівництва. Комісія також здійснить виїзди на місця і за результатами рекомендує дві-три громади для участі в пілотному етапі.

Подати ініціативні звернення громади можуть до 12 грудня 2025 року.

Нагадаємо, ще в травні стало відомо про пілотний проєкт ЄІБ, спрямований на створення соціального муніципального житла. Він може охопити до 50 громад.