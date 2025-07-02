В Україні стартує проєкт муніципального орендного житла: що він передбачає і кому буде доступний

Кабінет міністрів України дав старт амбітному експериментальному проєкту зі створення фонду муніципального орендного житла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Уряд запускає програму муніципального житла для ветеранів та ВПО

Мета проєкту — забезпечити доступним житлом найбільш вразливі категорії громадян. Йдеться насамперед про ветеранів, рідних загиблих воїнів, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, а також представників соціально важливих професій — учителів, лікарів та комунальників.

Громади виступатимуть замовниками будівництва, а проєктна документація формуватиметься на основі типових рішень. Це дозволить суттєво пришвидшити зведення житла та скоротити витрати.

Мінімальні стандарти житла чітко прописані: 40 м² на родину з двох осіб, повне меблювання, побутова техніка та готовність до проживання. Орендна плата буде розраховуватись за спеціальною формулою з урахуванням регіональних умов — орієнтовно близько 6 тисяч гривень на місяць за однокімнатну квартиру, що значно нижче за ринкові ставки.

Фінансування проєкту відбуватиметься за рахунок місцевих бюджетів, кредитних ресурсів та грантової допомоги міжнародних партнерів.

Крім того, у рамках міжнародного проєкту HOPE за підтримки Світового банку Уряд направить 540 млн грн у громади Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова. Кошти підуть на відновлення близько 200 багатоквартирних будинків, які зазнали пошкоджень унаслідок російської агресії.

Додамо, раніше Delo.ua з'ясувало, які житлові програми мають найкращі умови для внутрішньо переміщених осіб.