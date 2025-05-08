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Уряд спростив механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО: що змінилося

житло, ключ, квартира, жінка
Кабмін спростив для ВПО надання субсидій на оренду житла. / Freepik

Кабмін розширив програму житлових субсидій для переселенців – тепер вона продовжується автоматично, покриває більше витрат і дозволяє орендувати будь-яке житло. Родина платить не більше 20% свого доходу, решту покриває держава.

Про це повідомляє департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Що змінилося?

Кожні шість місяців субсидія для внутрішньо переселених осіб (ВПО) автоматично продовжується, якщо родина і далі має право на цей вид фінансової допомоги. Повторно за допомогою звертатися не потрібно, Пенсійний фонд сам перевірить дані через держреєстри. Родина за оренду житла платить 20% свого доходу, а решту суми покриває держава. Крім того, розрахунок тепер базується на актуальних цінах оренди за даними Держстату.

Також ВПО можуть орендувати не тільки квартиру чи будинок, а й окрему кімнату. Для цього потрібно укласти будь-який письмовий договір, і не обов’язково типовий.

Тепер житло переселенці можуть орендувати не тільки у фізичних осіб, а й у компаній (юридичних осіб). Орендодавець за власним бажанням може відмовитися від компенсацї податків.

Нагадаємо, з 1 травня 2025 року ПФУ розпочинає автоматичний перегляд права на отримання житлової субсидії на новий період — до 30 квітня 2026 року. Одночасно відбувається перерахунок її розміру на літній сезон.

Автор:
Тетяна Ковальчук