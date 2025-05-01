Пенсійний фонд переглядає субсидії: що змінюється з 1 травня і кому потрібно подати заяву

З 1 травня 2025 року Пенсійний фонд України розпочинає автоматичний перегляд права на отримання житлової субсидії на новий період — до 30 квітня 2026 року. Одночасно відбувається перерахунок її розміру на літній сезон.

Про це йдеться в повідомленні уряду.

У більшості випадків субсидія буде призначена автоматично. Це стосується тих одержувачів, у кого не змінився склад домогосподарства, не виникли борги за комунальні послуги, а також залишився незмінним майновий стан.

Водночас окремим категоріям громадян необхідно подати нову заяву. Йдеться про домогосподарства, де:

є внутрішньо переміщені особи;

особа проживає в орендованому житлі;

фактична кількість мешканців менша, ніж зареєстрована;

субсидія потрібна на скраплений газ, тверде або рідке паливо.

Важливо памʼятати: якщо у складі родини або в майновому стані відбулися зміни, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд упродовж 30 днів.

Для призначення субсидії з травня враховуються доходи за третій і четвертий квартали попереднього року. Для пенсіонерів береться до уваги розмір пенсії, нарахованої у березні 2025 року.

Подати заяву на субсидію можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою на адресу відповідного органу;

онлайн — через портал електронних послуг ПФУ, портал " Дія " , орган місцевого самоврядування або ЦНАП.

Додамо, що під час опалювального сезону 2024-2025 програмою житлових субсидій скористалися близько 1,6 млн домогосподарств, а загальна сума наданих субсидій перевищила 12,5 млрд грн.

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