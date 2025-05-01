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Пенсійний фонд переглядає субсидії: що змінюється з 1 травня і кому потрібно подати заяву
З 1 травня 2025 року Пенсійний фонд України розпочинає автоматичний перегляд права на отримання житлової субсидії на новий період — до 30 квітня 2026 року. Одночасно відбувається перерахунок її розміру на літній сезон.
Про це йдеться в повідомленні уряду.
У більшості випадків субсидія буде призначена автоматично. Це стосується тих одержувачів, у кого не змінився склад домогосподарства, не виникли борги за комунальні послуги, а також залишився незмінним майновий стан.
Водночас окремим категоріям громадян необхідно подати нову заяву. Йдеться про домогосподарства, де:
- є внутрішньо переміщені особи;
- особа проживає в орендованому житлі;
- фактична кількість мешканців менша, ніж зареєстрована;
- субсидія потрібна на скраплений газ, тверде або рідке паливо.
Важливо памʼятати: якщо у складі родини або в майновому стані відбулися зміни, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд упродовж 30 днів.
Для призначення субсидії з травня враховуються доходи за третій і четвертий квартали попереднього року. Для пенсіонерів береться до уваги розмір пенсії, нарахованої у березні 2025 року.
Подати заяву на субсидію можна кількома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- поштою на адресу відповідного органу;
- онлайн — через портал електронних послуг ПФУ, портал "Дія", орган місцевого самоврядування або ЦНАП.
Додамо, що під час опалювального сезону 2024-2025 програмою житлових субсидій скористалися близько 1,6 млн домогосподарств, а загальна сума наданих субсидій перевищила 12,5 млрд грн.
Раніше Delo.ua писало про п'ять ключових змін у процедурі оформлення комунальних субсидій у 2025 році.