Субсидії на оренду житла отримують лише 28 сімей-переселенців, - депутат

За три місяці субсидією на оренду житла скористалось кілька десят родин, хоча за роз'ясненнями в соціальні служби звертаються сотні людей щоденно.

Новою субсидією для оренди житла скористались лише 28 родин з числа ВПО. Про це заявив народний депутат України (фракція “Європейська Солідарність”) Ростислав Павленко.

За його словами, станом на квітень 2025 року в Україні офіційно зареєстровано понад 4,6 мільйона вимушених переселенців, з них — понад 2 мільйонів родин. Утім, програмою були охоплені тільки 85 родин, з яких лише 28 отримали державну субсидію на оренду житла, наголосив депутат.

Такі дані у відповідь на депутатське звернення надала 16 квітня міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Втім, за словами міністерки, показники звернень за консультацією до органів Пенсійного фонду України значно перевищують кількість осіб, які звернулися із заявою щодо призначення субсидії на найм житла.

"Щодня до органів Пенсійного фонду України звертаються кілька сотень громадян, яким надаються роз’яснення щодо надання субсидії на найм житла. Таким чином, громадяни ще вивчають новий інструмент державної підтримки, а Мінсоцполітики активно проводить інформаційно-роз’яснювальну кампанію, у тому числі серед учасників ринку нерухомості з метою збільшення пропозицій кількості житла для найму", - пояснила Жолнович.

Глава відомства також пояснила, що уряд намагається оптимізувати механізму орендної субсидії, ухваливши 11 квітня постанову КМУ № 422. Зокрема, ці зміни пропонують:

розширити коло учасників експериментального проекту шляхом залучення до участі власників житла незалежно від форми власності, зокрема, юросіб;

розширити перелік об’єктів оренди шляхом включення окремих частин житлових приміщень, зокрема кімнат у квартирах або будинках;

удосконалити формулу розрахунку обов’язкового платежу та розміру субсидії для наймача;

надати можливість використовувати власні договори оренди житла, укладені до початку або під час дії проекту, за умови наявності в них необхідного переліку відомостей щодо суб’єктів та об’єктів договірних відносин;

удосконалити форму примірного договору та форми заяв.

Як писало Delo.ua, новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидія на оренду житла запрацював 29 січня. Допомога призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги. Але оформляти субсидію на оренду житла для ВПО можна буде лише за офіційними договорами оренди.

7 лютого в Україні було видано першу субсидію на оренду житла для ВПО. Родині, що мешкає на Закарпатті, було призначено 4,7 тис. грн щомісячних виплат.