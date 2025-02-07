Субсидію на оренду житла отримала перша родина ВПО: від старту програми подано лише 50 заяв

В Україні видано першу субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Родині, що мешкає на Закарпатті, було призначено 4,7 тис. грн щомісячних виплат.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що 6 лютого перша родина ВПО отримала призначення субсидії на оренду житла.

Після валідації заяви і інформації про отримувачів субсидія була призначена родині з 2-х ВПО, які проживають в Закарпатській області. Загальний розмір призначеної субсидії становить 4 758 грн на місяць.

Як повідомляється, орендодавець, який офіційно надає житло в оренду для цієї родини, буде отримувати від держави компенсацію податків у розмірі 2 352 грн (компенсація рахується за кожен місяць, але сплачується раз на квартал).

"Субсидія на оренду - це абсолютно новий інструмент. У межах субсидії на оренду ми будемо підтримувати родини ВПО, які орендують житло, але вартість оренди становить надмірний тягар для їх сімейного бюджету. Крім того, ми будемо компенсувати орендодавцям ставки податку по зобовʼязаннях, які у них виникають (в межах соціального нормативу). Адже саме питання податкових зобовʼязань - це те питання, чому значна частина орендодавців сьогодні не бажає укладати офіційні договори. Ми це питання закриваємо, забезпечуючи сплату податків замість власника житла", – наголосила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Як розповіла заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду Альона Краснова, перші 50 заяв на призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб вже надійшли до відомства.

Нагадаємо, 29 січня запрацював новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидія на оренду житла. Вона призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги. Але оформляти субсидію на оренду житла для ВПО можна буде лише за офіційними договорами оренди.

Наразі 90% ринку оренди житла в Україні перебуває у тіні, тому навряд новий механізм підтримки ВПО зможе запрацювати у повну міру. Також цим можна пояснити і таку малу кількість поданих заяв на субсидію, адже більшість переселенців не мають офіційного договору оренди, бо власники нерухомості не бажають сплачувати податки.

Раніше Delo.ua писало проте, як оформити субсидію на оренду житла для ВПО і які документи необхідні.

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