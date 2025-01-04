Житло для ВПО: які реальні можливості отримати квартиру в 2025 році

Delo.ua з'ясувало, які житлові програми мають найкращі умови для внутрішньо переміщених осіб.

У 2025 році в Україні працює кілька інструментів для того, щоб отримати квартиру для ВПО замість втраченого під час воєнних дій.

Питання житла для переміщених осіб вкрай важливе - саме через неможливість вирішити цю проблему тисячі ВПО повертаються в окупацію, до своїх домівок, повідомила в ефірі національного телемарафону народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, якщо виходити з кількості квадратних метрів, Росія знищила або серйозно пошкодила в Україні об'єм житла, який був зведений в Україні протягом останніх шести років.

За офіційними даними, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україна складає майже 5 мільйонів, та неофіційно їх ще більше, наголосила Шуляк.

Особливості дії програми єВідновлення у 2025 році

Головна житлова програма для ВПО, яку запустили у 2024 році - "єВідновлення" - цього року має дуже слабке фінансове підґрунтя. У держбюджеті на 2025 рік на неї відвели лише 4 мільярди гривень з необхідних 30 мільярдів.

Хоча раніше навпаки анонсувався запуск нового етапу програми у 2025-му - для переміщених осіб, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.

Першим етапом "єВідновлення", за словами Олени Шуляк, скористалось майже 80 тисяч українських родин: протягом 2022-2024 вони отримали виплати за пошкоджене від обстрілів житло - загалом це компенсації на 9 млрд гривень.

Другий етап стосувався видачі сертифікатів на зруйноване житло - але лише на підконтрольній Україні території - цією можливістю скористались майже 5 тисяч українських родин. І ще понад 8 тисяч родин отримали житлові сертифікати і знаходяться якраз в пошуку нового житла.

Проте ВПО, які втратили житло на захоплених росіянами територіях, виявились найбільш вразливими. Тому дуже часто вони повертаються в окуповані райони, оскільки не мають можливості придбати житло.

Наприкінці грудня оголосили про підтримку третього етапу програми в Мінсоцполітики - відомство направило зекономлені за рік 15 мільярдів гривень на житло для ВПО.

"Ці кошти з січня будуть доступні для того, щоб офіційно зареєстровані ВПО, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, отримали відповідні компенсації", - наголосила Шуляк.

Вона зазначила, що за попередніми розрахунками середньої вартості житлового сертифіката (1,5 млн грн) такою можливістю може скористатись 10 тисяч українських сімей з числа ВПО.

Проте цих коштів усе одно критично мало. Тож уряд проводить перемовини з міжнародними партнерами - це і Світовий банк, і Банк розвитку Ради Європи - на підтримку програм для українців, які втратили житло.

"Минулого року Банк розвитку Ради Європи фінансував компенсації за знищене житло на 100 мільйонів євро. У 2025 році буде можливість підписати аналогічну угоду, щоб програма "єВідновлення" максимально розповсюджувалась і для мешканців тимчасово окупованих територій", - пояснила Шуляк.

Житло для ВПО: які можливості передбачає єОселя

Переселенці можуть придбати власне житло також на пільгових умовах. В Україні діє декілька доступних кредитних програм для ВПО. У першу чергу це програма "єОселя", яка поєднана і з "єВідновленням". Проте для переселенців наразі передбачені не надто привабливі умови.

За програмою доступні два варіанти оформлення іпотеки - під 3% та 7% річних. Для ВПО придбати житло можна лише під 7% річних.

Інфографіка: Укрфінжитло

Врешті-решт, у цю ж категорію входять також і ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій (а також сім'ї загиблих захисників), люди, які отримали інвалідність через війну, українців, які не мають нерухомості або у власності яких менше 52,5 кв. м. для однієї людини та додатково 21 кв. м. на кожного члена родини.

Окрім того, для ВПО готове житло має бути не старше трьох років. Крім того, можна придбати майнові права на житло в процесі будівництва в акредитованих банками-партнерами об’єктах.

За словами Шуляк, наразі "єОселя" не надто прихильна до переселенців. З моменту запуску програми видано близько 20 тисяч іпотечних кредитів, з яких лише 200 отримали ВПО, хоча в Україні наразі нараховується 4,9 мільйона офіційно зареєстрованих переміщених осіб, з яких щонайменше 26% потребують соціального захисту.

Втім, за даними Укрфінжитло, ситуація виглядає трохи кращою. Кожен десятий українець, який став власником житла в рамках державної іпотечної програми, має статус ВПО, просто частіше обирають кредитні умови за професійною ознакою, наголошують в компанії.

Так, серед усіх клієнтів програми є 1585 внутрішньо переміщених осіб, що становить 11,3% від загальної кількості учасників єОселі. Це означає, що програма єОселя є дієвим інструментом, щоб придбати житло в іпотеку на вигідних умовах в тому числі для переселенців. Якщо особа відноситься до категорії за професією та має статус ВПО, то в банку при оформленні іпотеки необхідно обрати одну з пільг.

Водночас уряд зробив кілька послаблень в умовах єОселі для переселенців. Зокрема, щодо вимог до житла. Держава дає переселенцям можливість купувати житло також і на вторинному ринку, щоб проживати там одразу. Зокрема замість вимоги щодо житла "до трьох років", пропонується 10 років для внутрішніх переселенців (по всій території України).

Також згідно зі змінами (постанова КМУ 939) члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи першого ступеня споріднення зможуть купити житло для ВПО. Родичі першого ступеня – це батьки, подружжя, їхні діти -зможуть взяти участь в програмі та придбати житло для ВПО за ставкою 7% річних.

Кому з ВПО можуть видати пільговий кредит:

претендувати на іпотеку за єОселею можуть лише повнолітні громадяни України, не старші за 70 років на дату завершення договору іпотеки;

не фігурувати у санкційних списках;

не мати власного житла на підконтрольній Україні території;

не брати участь в інших державних програмах з купівлі житла.

Умови отримання іпотеки єОселя для ВПО

Кредит внутрішньо переміщеним особам надається на термін до 30 років.

Площа житла не повинна перевищувати 52,5 кв. м. на сім'ю з однієї чи двох осіб + 21 кв. м. на кожного наступного члена сім'ї додатково.

Необхідно мати докази платоспроможні (працевлаштування, депозитні вклади).

Переселенці можуть обрати житло самостійно. Будинок має бути прийнято в експлуатацію не більш ніж 50 років тому чи реконструйовано не більш ніж 35 років тому.

Варто зазначити, що кредити надаються особам, які не мають житла на підконтрольній Україні території.

Які можливості для ВПО дають кредити від Держмолодьжитло та KfW

Ще одним варіантом для отримання доступної іпотеки на житло є програма Держмолодьжитло, яка фінансується Німеччиною через Кредитну установу для відбудови (KfW).

На переконання президентки Асоціації фахівців з нерухомості України Олени Гайдамахи, ця програма "Житло для ВПО" від Держмолодьжитло "пропонує наразі найкращі умови на ринку".

За її словами, програму не заслужено обходять увагою, а вона має умови, кращі ніж єОселя. Наприклад, скористатися програмою можуть навіть деякі пенсіонери.

Серед плюсів програми:

перший внесок лише 6% від вартості об'єкта;

відсоткова ставка: 3% річних;

кредит видається на 30 років;

будинок має бути до 50 років і не має розташовуватися в окупації;

скористатися програмою можуть громадяни до 65 років;

вибір, хто отримає кредит відбувається рандомно, через спеціальний сервіс.

Проте є декілька особливостей:

кредит видається лише один раз;

кредит є цільовим, тобто кошти можна використати лише на придбання житла;

термін повернення кредиту: до 30 років, але позичальнику має бути менше 65 років на момент закінчення договору;

відсоткова ставка за кредитом - 3% річних;

розмір іпотеки вираховується з урахуванням нормативної площі (52 кв. м. на одну чи двох осіб та +21 кв. м. на наступного члена сім'ї).

Партнером програми є "Укргазбанк", тобто для отримання кредиту потрібно мати рахунок у цьому банку-агенті.

Пільгова оренда для ВПО: наскільки це вигідно

Минулого року в Україні запроваджено експериментальний проєкт з надання внутрішньо переміщеним особам субсидії на оплату оренди на житло (вартості або частини вартості) в дев'яти областях країни.

Спочатку йшлося про неокуповані території Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей, але саме там, де не ведуться бойові дії. Проте в 2025 році проєкт буде розповсюджено на всю Україну.

Держава компенсуватиме податки власникам житла, які здаватимуть його в оренду ВПО. Інфографіка: Міністерство соціальної політики

Внутрішньо переміщені особи, які сплачують за орендоване житло понад 30% свого доходу (або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО), зможуть отримати фінансову допомогу від держави.

Зазначається, що надання субсидії на найм житла буде можливим виключно за умови оформлення договору найму. Так, власникам житла, які здають його ВПО держава компенсує частину податку на доходи фізичних осіб і військовий збір.

Відповідну суму фінансової допомоги буде нараховано на картковий рахунок орендодавця.

Ключове нововведення - міністерство запропонує ринку готову модель угоди про оренду на цифровій платформі Пенсійного фонду.

Якщо змоделювати інструмент на сім'ю з трьох осіб, яка орендує житло в Дніпрі, то за попередніми розрахунками Мінсоцполітики, при оренді квартири економкласу у Дніпрі вартістю 6182 грн/міс. може отримати субсидію 4800 гривень - у разі, якщо ця родина підпадає під критерій надання субсидії на оренду. Після розрахунку людині надійде повідомлення про призначення субсидії.

Для розрахунку суми допомоги братимуть соціальний норматив площі (13,5 кв.м на одного члена родини, але не менш як 35 кв.м на родину), середній розмір оренди квадратного метра житлової площі (193,6 грн за даними Держстату). Розрахована сума буде скоригована з урахуванням регіонального коефіцієнта вартості оренди. За словами представниці Мінсоцполітики, ці коефіцієнти також можуть змінюватися.

Умови надання субсидії:

наявність договору найму;

соціальний норматив площі найманого приміщення на кожну особу становить 13,65 кв. м, але не менше як 35,22 кв. м на сім'ю;

видатки домогосподарства наймача​​ перевищують обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.

При цьому надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме ВПО в отриманні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Доступне житло для ВПО в "Дії": як це працюватиме

Ще одна можливість, яка незабаром з'явиться для ВПО - база доступного житла для ВПО в "Дії". Наприкінці листопада Верховна Рада ухвалила закон про збільшення доступного житла для ВПО. Документ передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості з метою подальшого її використання для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Іншими словами, в Україні створять базу майна, в якому ніхто не проживає, щоб розселити мільйони внутрішньо переміщених осіб.

До створення бази житла для ВПО буде залучене Міністерство цифрової трансформації, тому що її планують зробити з відкритим доступом - у вигляді великої інтерактивної карти.

"Можна буде зайти і подивитись, в якій громаді знаходиться таке житло, в якій воно власності, який його технічний стан, подивитись фотографії, щоб оцінити цей технічний стан", - додала вона.

За словами Шуляк, ця карта буде взаємодіяти з іншими реєстрами. Внутрішньо переміщені особи зможуть користуватися цією інтерактивною базою після її запуску в "Дії".

Проте коли завершиться інвентаризація і буде запущена програма, наразі достеменно невідомо.