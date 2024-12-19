Компенсація за знищене житло: коли стануть доступні 15 млрд грн для ВПО

15 млрд гривень на компенсації за пошкоджене і знищене житло для внутрішньо переміщених осіб стануть доступні в січні 2025 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України додатково перерозподілив 15 млрд гривень на компенсації за пошкоджене та знищене житло для внутрішньо переміщених осіб. Відповідна Постанова № 1432 була ухвалена 13 грудня 2024 року.

Очікується, що фінансове перенаправлення коштів до Міністерства розвитку громад та територій України відбудеться до середини січня 2025 року. Після цього ці кошти стануть доступними для бронювання та використання.

Завдяки цим коштам буде надано відшкодування внутрішньо переміщеним особам – як за вже сформованими сертифікатами, так і за тими, що будуть сформовані в майбутньому, підкреслюють в пресслужбі.

Все про доступне житло для українців

В Україні працюють над оновленням житлової політики – її реформа дозволить ефективно реалізовувати право українців на житло різними способами, зокрема через механізми соціальної оренди, пільгової іпотеки та державно-приватного партнерства для будівництва доступного житла.

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами українці можуть взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.

Нагадаємо, уряд виділяє 15 мільярдів гривень на компенсації внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені домівки внаслідок збройної агресії Росії. Денис Шмигаль зазначив, що кошти надаватимуться за програмою "єВідновлення".

Додамо, що для українців, які не мають можливості користуватися послугою “єВідновлення” через додаток “Дія”, розширили алгоритм отримання послуги через ЦНАП. Заявники, зокрема люди похилого віку, або ті, які не мають доступу до інтернету, можуть забронювати кошти на придбання нерухомості, безпосередньо у ЦНАП. Раніше через центр надання адмінпослуг можна було лише подати заяву на компенсацію.