Компенсация за уничтоженное жилье: когда станут доступны 15 млрд грн для ВПЛ

15 млрд гривен на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье для внутренне перемещенных лиц будут доступны в январе 2025 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины дополнительно перераспределил 15 млрд. гривен на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье для внутренне перемещенных лиц.

Ожидается, что финансовое перенаправление средств в Министерство развития общин и территорий Украины состоится до середины января 2025 года. После этого эти средства станут доступны для бронирования и использования.

Благодаря этим средствам будет предоставлено возмещение внутренне перемещенным лицам – как по уже сформированным сертификатам, так и по тем, что будут сформированы в будущем, подчеркивают в пресс-службе.

Все о доступном жилье для украинцев

В Украине работают над обновлением жилищной политики – ее реформа позволит эффективно реализовывать право украинцев на жилье разными способами, в частности, через механизмы социальной аренды, льготной ипотеки и государственно-частного партнерства для строительства доступного жилья.

В настоящее время в Украине действуют две программы: " єВіновлення ", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, и программа льготной ипотеки "єОселя". По ее условиям украинцы могут взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.

Напомним, правительство выделяет 15 миллиардов гривен на компенсации внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные дома в результате вооруженной агрессии России. Денис Шмыгаль отметил, что средства будут предоставляться по программе "єВідновлення".

Добавим, что для украинцев, которые не имеют возможности пользоваться услугой "єВідновлення" через приложение "Дія", расширили алгоритм получения услуги через ЦНАП. Заявители, в частности, пожилые люди, или не имеющие доступа к интернету, могут забронировать средства на приобретение недвижимости, непосредственно в ЦНАП. Ранее через центр предоставления админуслуг можно было только подать заявление на компенсацию.