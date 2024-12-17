Правительство выделяет 15 млрд грн на компенсации за уничтоженные дома ВПЛ

Правительство выделяет 15 миллиардов гривен на компенсации внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные дома в результате вооруженной агрессии России.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что средства будут предоставляться по программе "єВідновлення".

"Это важный шаг для помощи тем, кто потерял свои дома или квартиры из-за российской агрессии", — подчеркнул глава правительства.

Государство продолжает развивать программы помощи и поддержки ВПЛ, чтобы каждый пострадавший получил необходимую помощь, подытожил Шмыгаль.

Сертификат "єВідновлення": как с его помощью получить жилье

Сертификат можно использовать как для покупки на вторичном рынке недвижимости, так и для инвестирования в строительство. В последнем случае, есть ряд требований к застройщику, как не пребывание в процедуре банкротства, наличие разрешения на строительные работы и т.д.

Алгоритм действий для получение сертификата и его реализации выглядит следующим образом:

Зарегистрировать сообщение о разрушенном имуществе в приложении или на сайте "Дія";

подать заявление о выплате за разрушенное имущество в приложении;

Дождаться вывода комиссии о состоянии жилья (в течение 30 дней) и получить сертификат;

Забронировать через "Дію" средства по сертификату и дождаться подтверждения бронирования;

Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и заключить соглашение о купле-продаже, после чего забронированные средства поступят на счет продавца имущества.

Заявление на получение компенсации можно подать через ЦНАП, орган социальной защиты или нотариуса, но этот способ менее популярен. Прежде чем обращаться в ЦНАП, важно проверить, зарегистрирован ли объект в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, поскольку без этой регистрации компенсация не предоставляется.

Но получить жилищные сертификаты смогут не все утратившие жилье украинцы — это главный минус программы "єВідновлення". Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.

Добавим, что для украинцев, не имеющих возможности пользоваться услугой "Восстановление" через приложение "Дія", расширили алгоритм получения услуги через ЦНАП. Заявители, в частности пожилые люди, или не имеющие доступа к интернету, могут забронировать средства на приобретение недвижимости, непосредственно в ЦНАП. Ранее через центр предоставления админуслуг можно было только подать заявление на компенсацию.

Напомним, ранее Елена Шуляк заявляла о том, что проект госбюджета на 2025 год не предусматривает государственного финансирования на программу "єВідновлення", которая компенсирует утраченное жилье в результате военных действий. По словам чиновницы, результат такой политики заключается в том, что внутренние переселенцы не находят себе жилья на контролируемой территории и возвращаются в оккупацию.