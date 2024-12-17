Уряд виділяє 15 млрд грн на компенсації за знищені домівки внутрішньо переміщених осіб

Уряд виділяє 15 мільярдів гривень на компенсації внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені домівки внаслідок збройної агресії Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що кошти надаватимуться за програмою "єВідновлення".

"Це важливий крок для допомоги тим, хто втратив свої будинки чи квартири через російську агресію," - підкреслив голова уряду.

Держава продовжує розвивати програми допомоги та підтримки ВПО, щоб кожен постраждалий отримав необхідну допомогу, підсумував Шмигаль.

Сертифікат "єВідновлення": як з його допомогою отримати житло

Сертифікат можна використати для купівля на вторинному ринку нерухомості, так і для інвестування в будівництво. В останньому випадку, є ряд вимог до забудовника, як от не перебування у процедурі банкрутства, наявність дозволу на будівельні роботи тощо.

Алгоритм дій для отримання сертифікату та його реалізації виглядає так:

Зареєструвати повідомлення про зруйноване майно в застосунку або на сайті "Дія";

Подати заяву про виплату за зруйноване майно в застосунку;

Дочекатися висновку комісії про стан житла (протягом 30 днів) та отримати сертифікат ;

Забронювати через «Дію» кошти за сертифікатом і дочекатися підтвердження бронювання;

Припинити право власності на знищене житло та укласти угоду про купівлю-продаж, після чого заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна.

Заяву на отримання компенсації можна подати також через ЦНАП, орган соціального захисту чи нотаріуса, але цей спосіб менш популярний. Перш ніж звертатися до ЦНАП, важливо перевірити, чи зареєстрований об’єкт у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, оскільки без цієї реєстрації компенсація не надається.

Але отримати житлові сертифікати зможуть не всі українці, які втратили житло, - це головний мінус програми "єВідновлення". Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.

Додамо, що для українців, які не мають можливості користуватися послугою “єВідновлення” через додаток “Дія”, розширили алгоритм отримання послуги через ЦНАП. Заявники, зокрема люди похилого віку, або ті, які не мають доступу до інтернету, можуть забронювати кошти на придбання нерухомості, безпосередньо у ЦНАП. Раніше через центр надання адмінпослуг можна було лише подати заяву на компенсацію.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк заявляла про те, що проєкт держбюджету на 2025 рік не передбачає державного фінансування на програму "єВідновлення", яка компенсує втрачене житло внаслідок воєнних дій. За словами чиновниці, результатом такої політики є те, що внутрішні переселенці не знаходять собі житла на контрольованій території і повертаються в окупацію.