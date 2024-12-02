Не лише через "Дію". Забронювати кошти на придбання житла по програмі "єВідновлення" відтер можна по-іншому

Для українців, які не мають можливості користуватися послугою “єВідновлення” через додаток “Дія”, розширили алгоритм отримання послуги через ЦНАП. Заявники, зокрема люди похилого віку, або ті, які не мають доступу до інтернету, можуть забронювати кошти на придбання нерухомості, безпосередньо у ЦНАП. Раніше через центр надання адмінпослуг можна було лише подати заяву на компенсацію.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Там нагадали, що на початку жовтня з’явилась технічна можливість подавати заяви на отримання житлових сертифікатів через ЦНАП та портал "Дія". За цей час цією опцією скористалося більше тисячі громадян.

Зазначається, що оновлення забезпечує можливість отримання компенсації для осіб, які раніше не могли скористатися послугою через мобільний застосунок. Зокрема, це дозволяє подавати заяви уповноваженим та законним представникам власників зруйнованого житла, а також особам без РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Як пояснили у відомстві, житловий сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Відомості про сертифікат зберігаються в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Для бронювання коштів через портал "Дія" необхідно авторизуватись на Порталі, обрати послугу “Бронювання коштів за житловим сертифікатом”, обрати житловий сертифікат по якому ви хочете забронювати кошти, актуалізувати контактні дані та підписати сформовану заяву електронним цифровим підписом.

Після подання заяви на бронювання, протягом 5 днів людина отримує підтвердження та має 30 днів для оформлення угоди купівлі-продажу нового житла.

"Виплати здійснюються в межах наявних коштів на спеціальному рахунку Міністерства розвитку громад та територій України. Якщо кошти на рахунку вичерпано, заява переноситься в електронну чергу до моменту зарахування нових коштів. Першими в черзі будуть військовослужбовці, особи з інвалідністю та багатодітні родини. Це пріоритет закріплений на законодавчому рівні", - пояснюють у відомстві.

Там додають, що за час роботи програми "єВідновлення" було сформовано 12 тисяч житлових сертифікатів, а майже 5 тисяч сертифікатів вже реалізовано і їх власники переїхали у нові домівки.

Нагадаємо, у бюджеті на 2025 рік на програму “єВідновлення” закладено лише 4 мільярди гривень. Це значно менше за реальні потреби на сьогодні, і такими темпами українці відбудовуватимуться 1575 років, якщо кожного року влада буде виділяти саме таку суму, зауважувала народна депутатка, голова Комітету з організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування Верховної Ради, очільниця політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Вона заявляла, що Україна має якнайшвидше розширити програму "єВідновлення" для громадян, чиї домівки розташовані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і надати компенсації за знищене житло. Зволікання з цим грає на руку окупаційному режиму, адже користуючись нерішучістю України у виплаті компенсацій, РФ може вплинути на настрої громадян, які через відсутність домівки, можуть назавжди залишитися з країною-терористом.

Але отримати житлові сертифікати зможуть не всі українці, які втратили житло, - це головний мінус програми "єВідновлення". Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.