Україна має якнайшвидше розширити програму "єВідновлення" на окуповані території

Україна має якнайшвидше розширити програму “єВідновлення” для громадян, чиї домівки розташовані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і надати компенсації за знищене житло. Зволікання з цим грає на руку окупаційному режиму, адже користуючись нерішучістю України у виплаті компенсацій, РФ може вплинути на настрої громадян, які через відсутність домівки, можуть назавжди залишитися з країною-терористом.

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Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк, пише РБК-Україна.

Окупанти використовують зволікання на свою користь

За її словами, наприкінці квітня окупаційна влада повідомила про нібито розширення своєї програми компенсації для жителів Бахмуту і Соледару. Окупанти обіцяють виплачувати компенсацію як за знищене, так і за пошкоджене житло, але на сьогодні все це залишається на рівні промоакції - виплати для жителів Маріуполя і Волновахи, які окупанти ніби то розпочали ще наприкінці 2022 - початку 2023 року, так і залишаються на рівні обіцянок. Проте саме ці гучні анонси змушують людей, які втратили надію, почати зневірюватися у допомозі України.

“Днями я офіційно звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання вимог нашого Закону про компенсацію за пошкоджене і знищене житло (програма єВідновлення). Зокрема, щодо житлових об'єктів на території проведення бойових дій або які перебувають на тимчасово окупованій території та забезпечити фінансування заходів щодо надання компенсації. Йдеться про Бахмут, Маріуполь, Соледар та інші населені пункти, які вже дуже і дуже зачекалися на компенсації”, - повідомила Шуляк.

Вона наголосила - окупанти використовують всі можливі варіанти, щоб залучати на свій бік якомога більше українців. І зволікання у розширенні програми єВідновлення - одна з таких можливостей.

“Взяти до прикладу Соледар і Бахмут. Про початок прийому заяв на компенсацію там окупанти заявили ще у квітні. Людям пропонувати приїхати з документами у тимчасово окупований Шахтарськ та отримати гроші і тисячі власників житла у цих населених пунктах повірили брехливим обіцянкам і подали заяви. Проте за два місяці після цієї заяви у мережі ми не знайшли жодних даних чи звітів про виплати компенсацій жителям Бахмута або Соледара від окупаційної влади. Тобто, наскільки справно виплачують ці гроші — невідомо”, - зауважила Шуляк.

При цьому вона підкреслює - самопроголошений ватажок так званої “ДНР” офіційно визнав, що з реальними виплатами в Соледарі і Бахмуті поки справи йдуть не дуже - через воєнні дії комісії окупаційної влади не можуть обстежувати житло, або те, що від нього залишилося. І це - прекрасний привід для того, щоб виплати так і залишалися на рівні обіцянок.

Знищене або пошкоджене житло на ТОТ

Натомість Україна, за словами Шуляк, має не словом, а ділом підтримати своїх громадян, більшість з яких свідомо обрали життя вдома і переїхали на підконтрольну територію, втративши житло на малій батьківщині.

“Ми маємо можливість обстеження зруйнованого і пошкодженого житла, розташованого на ТОТ, попри те, що тимчасово не контролюємо цю територію і комісії фізично не можуть потрапити туди, щоб обстежити житло. Нещодавно Мінвідновлення провело у Мелітополі успішний експеримент щодо обстеження такого житла дистанційно - за допомогою супутникових знімків, аеро- і фото-зйомки та засобів дистанційного зондування землі. І такий спосіб обстеження виявився ефективним. Тож тепер слово за Урядом”, - підкреслила голова профільного Комітету.

За її даними, від громадян, чиє житло розташоване у тимчасово окупованих Маріуполі, Волновасі, Бахмуті, Соледарі тощо вже отримано десятки тисяч інформаційних повідомлень про знищене або пошкоджене житло.

Всі ці люди вже давно з нетерпінням чекають можливості подати заяву на компенсацію єВідновлення. Більше того, під час публічних консультацій, які наприкінці минулого року Олена Шуляк спільно з партнерами проводила задля розуміння напрямків покращення програми, запит на розширення єВідновлення звучав найчастіше.

“Окупанти користуються нашими ваганнями, даючи людям брехливі обіцянки. Тому враховуючи останні приклади їхнього нібито розширення програми компенсацій для Бахмуту і Соледару, Україні потрібно пришвидшитись з тим, що ми так довго відкладали. Це питання справедливості і сигнал для Уряду у тому, що далі зволікати не можна”, - підкреслила Шуляк.

Вона переконана, що протидіяти пропаганді можна тільки за рахунок власних дій і в Уряді мають це усвідомити.

“Це потрібно не лише для того, щоб повернути людям домівки, а і для того, щоб чинити опір ворогу”, - резюмувала Шуляк.

Супутникове обстеження знищеного житла на ТОТ потребує масштабування

Зауважимо, донедавна обстежити зруйноване внаслідок бойових дій житло та зафіксувати його в Державному реєстрі нерухомості (з метою виплати компенсацій власникам) можна було лише на підконтрольній Уряду України території.

Проте нещодавно був започаткований пілотний проєкт, який дає змогу підтвердити руйнування житла на ТОТ за допомогою інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі – аерозйомки. Реалізація проєкту розпочалась із Мелітополя.

За період реалізації проєкту комісія при Мелітопольській міській раді змогла розглянути та зафіксувати у Державному реєстрі 4 заяви про надання компенсацій за знищені об’єкти нерухомого майна. По двох із них вже були оформлені житлові сертифікати для виплати компенсацій власникам.

В Мінреінтеграції заявили, що експериментальний проєкт щодо дистанційного обстеження знищеного житла на тимчасово захоплених росіянами територіях є дієвим і потребує масштабування. Його планують поширити на Маріуполь.

Нагадаємо, після запуску державної програми "єВідновлення" із травня 2023 року 57 тисяч українців відбудували чи придбали нове житло.

За отримані кошти 75% придбали квартири, а чверть — приватні будинки. Середня сума реалізованих сертифікатів — 1,8 млн грн. Найчастіше люди купували нове житло у Києві та області, а також на Харківщині, Миколаївщині та Чернігівщині.

Але отримати житлові сертифікати можуть не всі українці, які втратили житло, - це головний мінус програми. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.