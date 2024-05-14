Супутникове обстеження знищеного житла на ТОТ потребує масштабування: його планують поширити на Маріуполь

Експериментальний проєкт щодо дистанційного обстеження знищеного житла на тимчасово захоплених росіянами територіях є дієвим і потребує масштабування.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначається, донедавна обстежити зруйноване внаслідок бойових дій житло та зафіксувати його в Державному реєстрі нерухомості (з метою виплати компенсацій власникам) можна було лише на підконтрольній Уряду України території.

Проте нещодавно був започаткований пілотний проєкт, який дає змогу підтвердити руйнування житла на ТОТ за допомогою інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі – аерозйомки. Реалізація проєкту розпочалась із Мелітополя.

Так, за період реалізації проєкту комісія при Мелітопольській міській раді змогла розглянути та зафіксувати у Державному реєстрі 4 заяви про надання компенсацій за знищені об’єкти нерухомого майна. По двох із них вже були оформлені житлові сертифікати для виплати компенсацій власникам.

Тому, як наголошують в Мінреінтеграції , інструмент дистанційного зондування Землі працює: він дає можливість встановити факт знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна та надавати компенсації їхнім власникам.

"Цей проект дійсно працює. Його необхідно масштабувати та поширити на інші тимчасово окуповані території, де є зруйноване житло українців. Я кажу насамперед про Маріуполь. Адже там зараз росіяни зносять зруйновані будинки й на їхньому місці будують нові. Тому дуже важливо вчасно зафіксувати руйнування, яких ворог завдав нашим містам, і не дати йому змоги приховати ці злочини", – наголосила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нагадаємо, після запуску державної програми "єВідновлення" із травня 2023 року 57 тисяч українців відбудували чи придбали нове житло.

За отримані кошти 75% придбали квартири, а чверть — приватні будинки. Середня сума реалізованих сертифікатів — 1,8 млн грн. Найчастіше люди купували нове житло у Києві та області, а також на Харківщині, Миколаївщині та Чернігівщині.

Але отримати житлові сертифікати можуть не всі українці, які втратили житло, - це головний мінус програми. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.