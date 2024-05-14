Спутниковое обследование уничтоженного жилья на ВОТ требует масштабирования: его планируют распространить на Мариуполь

Экспериментальный проект по дистанционному обследованию уничтоженного жилья на временно захваченных россиянами территориях является действенным и требует масштабирования.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается, недавно обследовать разрушенное в результате боевых действий жилье и зафиксировать его в Государственном реестре недвижимости (с целью выплаты компенсаций владельцам) можно было только на подконтрольной Правительству Украины территории.

Однако недавно был начат пилотный проект, позволяющий подтвердить разрушение жилья на ВОТ с помощью информационных продуктов дистанционного зондирования Земли – аэросъемки. Реализация проекта началась с Мелитополя.

Так, за период реализации проекта, комиссия при Мелитопольском городском совете смогла рассмотреть и зафиксировать в Государственном реестре 4 заявления о предоставлении компенсаций за уничтоженные объекты недвижимого имущества. По двум из них уже оформлены жилищные сертификаты для выплаты компенсаций владельцам.

Поэтому, как отмечают в Минреинтеграции, инструмент дистанционного зондирования Земли работает: он позволяет установить факт уничтожения отдельных категорий объектов недвижимого имущества и предоставлять компенсации их владельцам.

"Этот проект действительно работает. Его необходимо масштабировать и распространить на другие временно оккупированные территории, где есть разрушенное жилье украинцев. Я говорю прежде всего о Мариуполе. Ведь там сейчас россияне сносят разрушенные дома и на их месте строят новые. Поэтому очень важно вовремя зафиксировать разрушения, которых враг нанес нашим городам, и не дать ему возможности скрыть эти преступления", - подчеркнула вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Напомним, после запуска государственной программы "єВідновлення" с мая 2023 года 57 тысяч украинцев отстроили или приобрели новое жилье.

За полученные средства 75% приобрели квартиры, а четверть – частные дома. Средняя сумма реализованных сертификатов – 1,8 млн грн. Чаще всего люди покупали новое жилье в Киеве и области, а также в Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Но получить жилищные сертификаты могут не все потерявшие жилье украинцы - это главный минус программы. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.