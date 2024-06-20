Украина должна расширить программу "єВідновлення" на оккупированные территории

Украина должна как можно быстрее расширить программу "єВідновлення" для граждан, чьи дома расположены на временно оккупированных территориях (ВОТ) и предоставить компенсации за уничтоженное жилье. Промедление с этим играет на руку оккупационному режиму, ведь пользуясь нерешительностью Украины в выплате компенсаций, РФ может повлиять на настроения граждан, которые из-за отсутствия дома могут навсегда остаться со страной-террористом.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

Оккупанты используют промедление в свою пользу

По ее словам, в конце апреля оккупационные власти сообщили о якобы расширении своей программы компенсации для жителей Бахмута и Соледара. Оккупанты обещают выплачивать компенсацию как за уничтоженное, так и за поврежденное жилье, но на сегодняшний день все это остается на уровне промоакции - выплаты для жителей Мариуполя и Волновахи, которые якобы начали оккупанты еще в конце 2022 - начале 2023 года, так и остаются на уровне обещаний.. Однако именно эти громкие анонсы заставляют потерявших надежду людей начать отчаиваться в помощи Украины.

“На днях я официально обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять неотложные меры по обеспечению выполнения требований нашего Закона о компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье (программа "єВідновлення"). В частности, относительно жилых объектов на территории проведения боевых действий или находящихся на временно оккупированной территории и обеспечить финансирование мер по предоставлению компенсации. Речь идет о Бахмуте, Мариуполе, Соледаре и других населенных пунктах, которые уже очень и очень заждались компенсации”, - сообщила Шуляк.

Она подчеркнула - оккупанты используют все возможные варианты, чтобы привлекать на свою сторону как можно больше украинцев. И промедление в расширении программы "єВідновлення" – одна из таких возможностей.

“Возьмем Соледар и Бахмут. О начале приема заявлений на компенсацию там оккупанты заявили еще в апреле. Людям предлагали приехать с документами во временно оккупированный Шахтерск и получить деньги и тысячи владельцев жилья в этих населенных пунктах поверили лживым обещаниям и подали заявления. Однако через два месяца после этого заявления в сети мы не нашли никаких данных или отчетов о выплатах компенсаций жителям Бахмута или Соледара от оккупационных властей. То есть, насколько исправно выплачивают эти деньги, неизвестно”, - отметила Шуляк.

При этом она подчеркивает - самопровозглашенный главарь так называемой ДНР официально признал, что с реальными выплатами в Соледаре и Бахмуте пока дела обстоят не очень - из-за военных действий комиссии оккупационных властей не могут обследовать жилье, или то, что от него осталось. И это – прекрасный повод для того, чтобы выплаты так и оставались на уровне обещаний.

Уничтоженное или поврежденное жилье на ТОТ

Украина, по словам Шуляка, должна не словом, а делом поддержать своих граждан, большинство из которых сознательно выбрали жизнь дома и переехали на подконтрольную территорию, потеряв жилье на малой родине.

“У нас есть возможность обследования разрушенного и поврежденного жилья на ВОТ, несмотря на то, что временно не контролируем эту территорию и комиссии физически не могут попасть туда, чтобы обследовать жилье. Недавно Минвосстановление провело в Мелитополе успешный эксперимент по обследованию такого жилья дистанционно с помощью спутниковых снимков, аэро- и фото-съемки и средств дистанционного зондирования земли. И такой способ обследования оказался эффективным. Теперь слово за Правительством”, - подчеркнула председатель профильного Комитета.

По ее данным, от граждан, чье жилье расположено во временно оккупированных Мариуполе, Волновахе, Бахмуте, Соледаре и т.п., уже получены десятки тысяч информационных сообщений об уничтоженном или поврежденном жилье.

Все эти люди уже давно с нетерпением ждут возможности подать заявление на компенсацию.

“Оккупанты пользуются нашими колебаниями, давая людям лживые обещания. Поэтому, учитывая последние примеры их якобы расширения программы компенсаций для Бахмута и Соледара, Украине нужно ускориться с тем, что мы так долго откладывали. Это вопрос справедливости и сигнал для Правительства о том, что дальше медлить нельзя”, - подчеркнула Шуляк.

Она убеждена, что противодействовать пропаганде можно только за счет собственных действий и в Правительстве должны это осознать.

"Это нужно не только для того, чтобы вернуть людям дома, но и для того, чтобы сопротивляться врагу", - резюмировала Шуляк.

Спутниковое обследование уничтоженного жилья на ВОТ требует масштабирования

Заметим, что до недавнего времени обследовать разрушенное в результате боевых действий жилье и зафиксировать его в Государственном реестре недвижимости (с целью выплаты компенсаций владельцам) можно было только на подконтрольной Правительству Украины территории.

Однако недавно был начат пилотный проект, позволяющий подтвердить разрушение жилья на ТОТ с помощью информационных продуктов дистанционного зондирования Земли – аэросъемки. Реализация проекта началась из Мелитополя.

За период реализации проекта комиссия при Мелитопольском городском совете смогла рассмотреть и зафиксировать в Государственном реестре четыре заявления о предоставлении компенсаций за уничтоженные объекты недвижимого имущества. По двум из них уже оформлены жилищные сертификаты для выплаты компенсаций владельцам.

В Минреинтеграции заявили, что экспериментальный проект по дистанционному обследованию уничтоженного жилья на временно захваченных россиянами территориях является действенным и требует масштабирования. Его планируют распространить на Мариуполь.

Напомним, после запуска государственной программы "єВідновлення" с мая 2023 57 тысяч украинцев отстроили или приобрели новое жилье.

За полученные средства 75% приобрели квартиры, а четверть – частные дома. Средняя сумма реализованных сертификатов – 1,8 млн грн. Чаще всего люди покупали новое жилье в Киеве и области, а также в Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Но получить жилищные сертификаты могут не все потерявшие жилье украинцы - это главный минус программы. Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.