Украина получит €100 млн на компенсации за уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье

11 июня на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024) министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали Соглашение по предоставлению Украине ссуды объемом 100 млн евро в рамках проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Что известно о проекте HOME

Проект HOME будет реализовываться на всей подконтрольной территории Украины. Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи (жилищных сертификатов), благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, люди с инвалидностью и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

"Полномасштабная война России нанесла жилищному сектору Украины ущерб более чем на 50 млрд долларов США. Проект HOME поможет пострадавшим гражданам как можно быстрее вернуться к комфортной жизни. Чрезвычайно благодарны Банку за активную поддержку и солидарность с Украиной. Дальнейшая реализация и разработка проектов по поддержке социальной сферы будет способствовать устойчивому социальному развитию и восстановлению", - отметил в ходе мероприятия министр Марченко.

По словам руководителя БРСЕ, банк намерен поддерживать долгосрочное социальное развитие и социальную целостность Украины, а также восстановление и реконструкцию.

"Рассчитываем продолжать работать над определенными Правительством Украины приоритетами, используя нашу экспертную поддержку, опыт и ресурсы во благо украинского народа", - заявил Монтичелли.

В Минфине отметили, что проект внедряется в рамках услуги "Восстановление", а также согласно действующему законодательству, а именно Закону Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины".

Граждане могут формировать запросы и получать сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. Процесс проверки заявлений, а также отбор запросов осуществляет специальная Государственная комиссия по компенсации. Отслеживать ход рассмотрения дела можно будет в мобильном приложении "Дія".

Напомним, что в июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы. А 7 ноября 2023 года Указом Президента Украины заместитель министра финансов Ольга Зыкова назначена представителем Украины в Административном Совете БРСЕ.

Компенсация " єВідновлення " за уничтоженное жилье: как работает

Компенсацию от государства за полностью разрушенное жилье по программе "єВідновлення" запустили 1 августа 2023 года. Она предусматривает для граждан, чье жилье было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, предоставление средств от государства на приобретение нового дома. Финансирование осуществляется в виде жилищного сертификата, который владелец уничтоженного жилья может обменять на новое.

На начало января 2024 года на компенсацию за уничтоженное жилье подали 8395 украинских семей. 4095 заявлений уже рассмотрели соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, а 941 заявление находятся в обработке. Положительное решение, результатом которого является формирование жилищного сертификата, получили 2027 заявителей. Общая сумма сформированных жилищных сертификатов составила уже более 3,6 млрд. гривен. Это те средства, которые государство перечислит продавцам недвижимости, которую для себя по программе "єВідновлення" выберут граждане.

Напомним, правительство упростило процедуру прекращения права собственности на уничтоженные жилые объекты для владельцев, получивших жилищные сертификаты. Теперь для этого достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, которое можно получить у нотариуса или местного совета.

Добавим, что 22 февраля Верховная Рада одобрила закон, открывающий новые возможности для граждан приобрести собственное жилье в кредит через программу "еОселя", позволяя использовать сертификаты государственной программы "єВідновлення" как первый взнос.

Также ранее сообщалось, что ПриватБанк ввел возможность для украинцев, чье имущество пострадало или было уничтожено из-за военных действий, регистрировать несколько карточек "єВідновлення" через сервис Приват24.

А 4 июня Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №11161, упрощающий порядок получения компенсации за уничтоженное на временно оккупированных территориях имущество.