Как получить жилье по постановлению №280: особенности программы и пошаговая инструкция

Под действие постановления №280 подпадают воюющие переселенцы, а также пострадавшие в результате войны.

В 2024 году на получение жилья для ВПЛ из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью 3-й группы предусмотрено 2,3 млрд грн.

Эта государственная программа третья по популярности после "єОселі" и "єВідновлення", и она регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 280 "Вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Кто может претендовать на получение жилья по постановлению №280

Заявителям, подпадающим под постановление №280, предоставляется жилищный сертификат – цифровой документ, по которому государство обязуется профинансировать жилье. Вариант покупки жилья можно выбирать самостоятельно – инвестировать в новостройку или купить на вторичном рынке.

На денежную компенсацию на покупку жилья могут рассчитывать такие категории:

ВПЛ из числа участников боевых действий,

переселенцы с инвалидностью 3-й группы, полученной в результате войны.

Главным условием получения государственной компенсации на покупку жилья есть взятие на квартирный учет. Решение об этом принимает исполком местного совета.

Инфографика: Юридическая Сотня совместно с Минсоцполитики

Как получить компенсацию на жилье по постановлению №280: 10 шагов

После распределения субвенций в местные бюджеты в соответствии с поданными потребностями выплата денежной компенсации за жилье осуществляется получателям на специальные счета. После получения средств заявитель может приобрести жилье.

Получения субвенции предусматривает 10 шагов:

Подать заявление о назначении денежной компенсации в орган соцзащиты по месту нахождения на квартирном учете. С момента принятия заявления орган соцзащиты в течение 5 дней обследует материально-бытовые условия и составляет соответствующий акт, а затем в течении 3 рабочих дней вносит представление на выплату компенсации в специальную комиссию при городском или районном совете. Комиссия в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении согласия или отказе в назначении денежной компенсации. С копией решения о назначении компенсации заявитель должен обратиться в отделение Сбербанка для открытия спецсчета для перевода средств и представляет копию договора об открытии спецсчета в орган соцзащиты населения. Орган соцзащиты перечисляет на счет денежную компенсацию. Заявитель должен самостоятельно выбрать жилье и заключить соглашение о купле-продаже жилья. Также один из экземпляров подает в органы соцзащиты. Орган соцзащиты в течение 5 рабочих дней после получения экземпляра договора дает письменное согласие на перечисление средств на счет продавца. После получения согласия заявитель подает заявление о переводе средств на приобретение жилья Сбербанка вместе с платежным поручением и письменным согласием органа соцзащиты. Сбербанк перечисляет средства на счет продавца/застройщика В течение 30 дней с даты истечения срока действия договора необходимо оформить право собственности на жилье и подать выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество в орган соцзащиты.



Юридическая Сотня совместно с Минсоцполитики

«Это целевые средства, на которые можно приобрести только жилье. После приобретения лицо должно его приватизировать. В дальнейшем органы местного самоуправления отчитываются нам, что такое лицо уже не нуждается в жилье. По решению правительства с 2022 г. этой субвенцией можно воспользоваться по всей территории Украины по месту регистрации», – пояснил замминистра по делам ветеранов Александр Порхун в эфире национального телемарафона.

Кому могут отказать в получении субвенции

Основания для отказа заявителю в назначении денежной компенсации комиссией являются:

несоответствие в документах, удостоверяющих внутренне перемещенное лицо;

представление недостоверных сведений;

ВПО не принимала непосредственного участия в АТО или войне после 23 февраля 2022. антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, или в осуществлении до 01.06.2018 мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях;

пунктах 19-21 части первой статьи 6, пунктах 11-14 части второй статьи 7 Закона; внутренне перемещенное лицо не является лицом, определенным вчасти первой статьи 6,части второй статьи 7 Закона;

отмена действия справки об учете;

статьей 47 Жилищного кодекса Украины, или это имущество было отчуждено в течение 5 лет; ВПЛ и члены ее семьи, на которых была рассчитана денежная компенсация, обладают имущественными правами на объекты незавершенного жилищного строительства или правом собственности на жилое помещение, что соответствует норме жилой площади, определеннойЖилищного кодекса Украины, или это имущество было отчуждено в течение 5 лет;

внутренне перемещенное лицо не состоит на квартирном учете;

ВПЛ или членам ее семьи уже предоставлялось жилье или выплачивалась денежная компенсация для получения жилья за счет бюджетных и благотворительных средств;

ВПЛ состоит на учете в базе данных менее года согласно сведениям базы данных;

наличие обвинительного приговора суда в связи с совершением преступления против Украины.

Жилье для военных-переселенцев: особенности постановления №280

В то же время эксперты отмечают, что оформление субвенции по постановлению № 280 непростое, как и все государственные жилищные программы.

Как рассказала в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, процедура оформления сувенции является не такой дорогой, как по "єОселі", однако имеет свои особенности, поскольку требует участия органов соцзащиты.

В случае согласия на получение выплат, военнослужащий, отталкиваясь от суммы субвенции, начинает искать квартиру, открывает счет, на который должны поступить выделенные деньги.

Подать документы в банк следует накануне покупного соглашения, советует Гайдамаха. Если органы соцзащиты находятся в другом городе, лучше договориться о согласовании документов по электронной почте – от этого зависит скорость выдачи средств.

По словам риелтора, процедурой предусмотрено, что после подписания соглашения о купле-продаже документы следует немедленно предоставить в органы соцзащиты и банк, уполномоченный государственной программой.

"Возникает момент, когда право собственности на жилье перешло к покупателю, а средства продавец еще не получил, потому что для их перевода со счета покупателя требуется согласование соцзащиты и банка. Эта пауза может продолжаться от одного до пяти рабочих дней", - объяснила риелтор.

Поэтому если военнослужащий получает субвенцию по постановлению №280 в одном регионе, а покупает квартиру в другом – это проблема. Необходимо сразу после подписания договора документы-оригиналы привезти в соцстрах на согласование. Только после этого у банка снимается ограничение и начинается выплата денег.

"Если это Житомир – Киев, еще можно успеть за день. Но был случай, когда это был Харьков – Киев, и ситуация с выдачей средств была на грани. Если с соцстрахом договорились – отправили им скан копии с почты нотариуса, то банк отказал. Пришлось быстро выписывать поручения к риелтору, он уехал в Харьков. Повезло, что в этот день не было тревог и государственные органы работали по графику. Сделка не сорвалась - деньги перечислились на счет продавца", - объяснила Гайдамаха.

Плюсом постановления №280 является то, что если человек подпадает под льготную категорию 3% по "єОселі", то можно эти две программы совмещать. К примеру, если подобрать ипотеку в случае нехватки выделенных средств на покупку квартиры.

О других социальніх возможностях покупки квартир читайте в статье "Все о жилищных программах для военных: как работают очереди, субвенции и ипотеки".